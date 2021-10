Ubisoft ønsker å investere fullt ut i blockchain

Spillindustrien er en av sektorene som gjennomgår en stor revolusjon på grunn av de mange blockchain-applikasjonene. Mange spill har vært enormt suksessrike de siste årene, og skapt nye ideer rundt NFT-er. Ubisoft, som spesialiserer seg på å publisere og distribuere videospill, ønsker å ta del i revolusjonen startet av Blockchain. Det har derfor besluttet å intensivere investeringene i teknologi for å bringe nye produkter til publikum.

Hjelper med å ta et nytt sprang til blockchain i spillutvikling

Ubisoft annonserte disse siste investeringene i blokkjedesektoren under utgivelsen av sin rapport for andre kvartal. Det mest bemerkelsesverdige arbeidet som er gjort hos Animoha Brands er ubestridelig. Det er spesielt kjent for å introdusere flere spill basert på Blockchain og NFT, inkludert den populære The Sandbox. For å styrke sin tilstedeværelse i dette markedet, har selskapet besluttet Begynn å markedsføre digitale eiendeler som en spillvaluta. Ubisoft er et grunnleggende medlem av Blockchain Games Alliance, og støtter også en rekke oppstart av kryptovalutaer, som Horizon Blockchain Games, Nonfungible og Crucible.

Selskapet har begrunnet det hele Blockchain-investeringer Gjennom sitt ønske om å bidra til å ta et nytt steg i utviklingen av spill. ” Å investere i blockchain gir Ubisoft muligheten til å tenke på de beste måtene å krysse blokkjedens innledende grenser for spill når det gjelder stabilitet og skalerbarhet. 2, opplyser selskapet i sin uttalelse. Han ble validator av DeSos Network ogAleph.im, ønsker Ubisoft Sett opp en forsknings- og utviklingsavdeling for blockchain. Dette skulle tillate ham å lansere sitt eget nettverk for sin neste versjon av spillet.

Innvirkningen av Blockchain på Play-to-Earn-spill

Ubisofts plutselige interesse for blokkjede, spesielt, har ført til dens innvirkning på Play-to-Earn-spill. Selskapets finansdirektør, Frédérick Duguet, var enig Teknologien har revolusjonert industrien. Han bemerket at selskapet hans tror på å etablere sin dominans i videospillverdenen.

⁇ Blockchain vil tillate mer spill, noe som vil tillate flere spillere å tjene innhold og eget innhold, og vi tror dette vil forbedre bransjen betraktelig. Vi har jobbet med mange små bedrifter som bruker blockchain og begynner å få en bedre forståelse av hvordan dette kan påvirke bransjen og ønsker å være en av nøkkelaktørene her. “, erklærte han.

Ubisoft, som har fast tro på at fremtiden til spillindustrien går gjennom blockchain, øker investeringene i teknologi for å holde tritt med det. Han håper at å spille gjennom NFT-er vil gi målgruppen hans flere muligheter til å tjene penger.