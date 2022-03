Ubisoft produserer en oppfølger til The Crown 3, The New Prince of Persia og Immortals

Det franske forlaget hadde planlagt flere kunngjøringer for E3.

I følge Tom Henderson, en journalist som skrev en rekke lekkasjer i spillindustrien, planlegger Ubisoft en stor begivenhet for E3, hvor de vil gi ut en rekke viktige nye titler. Sitert: Oris formel med universet presentert i 2D-programmet og oppfølgeren til den vennlige Immortals Phoenix Rising, som tar den mye etterlengtede Formula The Crew 3, den nye prinsen av Persia.

Mange flere spill vil vises på dette arrangementet. I videospill tenker vi på Avatar-tilpasning, The Divisions spin-off, The Divisions spin-off, den allerede annonserte neste Splinter-cellen eller TPS Ghost Recon som kan spilles gratis.

Foreløpig er ingen dato eller detaljer nevnt i titlene. E3 i Los Angeles er imidlertid en mulighet for utgivere til å tilby et utvalg av sine nye produkter. Etter et tøft 2021 kan du få den mest spennende listen på Ubisoft 2022/2023. Assassin’s Creed Valhalla har i det minste hatt en god del suksess, noe som har forlatt Ubisoft uten å innse effekten av epidemien. Andre utfordringer som Skull & Bones Game er veldig farlige og har allerede blitt utsatt flere ganger.