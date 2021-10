Ubisoft: Selskapet investerer og prøver å lage blokkjedespill

Selskapet støtter Animoha-merkene som skapte det populære Metawares-spillet, Sandkasse.

Ubisoft er et av de største videospillselskapene i verden (ansvarlig for å lage populære franchisespillAssassin’s Creed, For Cry Og For respekt) Holdt sin andre kvartalsvise inntektskonferanse denne uken, hvor blockchain var det viktigste samtalepunktet.

Lanseres på Ubisoft Blockchain

15 % økning i antall unikt aktive spillere i første halvår sammenlignet med 2020 og santAssassin’s Creed Valhalla Spillet ble det nest mest innbringende spillet i selskapets historie, med administrerende direktør i det franske selskapet, Yves Guillemot, som avslørte sine investeringsmål og aksept av blokkjede-sentriske sportsselskaper på plattformen.

Til tross for betydelige forbedringer i rommet, for eksempel finansiering av Animoha-merkene som eier det Ethereum-baserte metaverse-spillet, SandkasseGuillemott sa at nettstedet er i de tidlige stadiene av forskning og utvikling.

Ubisoft har blitt Verifikasjonsnode I april i år på Tezos-nettverket, en Nodeoperatør I juli ble han et grunnleggende medlem av Channel and Blockchain Game Alliance på Aleph.im-nettverket, en allianse som tar sikte på å oppmuntre til adopsjon av begge yrkene.

Effekten av blokkjedeteknologi

Ubisoft-sjef Frédérick Duguet berømmet den potensielle effekten av blockchain-teknologi på spillindustrien:

⁇ Blockchain vil tillate mer Spill- TjenDette vil tillate flere spillere å tjene innhold, eget innhold, og vi tror mye av dette skjer Karriereutvikling. Vi har jobbet med mange små bedrifter som bruker blockchain og begynner å få en bedre forståelse av hvordan det kan påvirke bransjen og ønsker å være en av nøkkelaktørene her.⁇

Et annet spillselskap, Valve, skapte nylig overskrifter etter sin beryktede kunngjøring om å forby alle krypto-, blokkjede- og non-fungal token-spill (NFT) og innhold på Steam-markedet.

Som svar på dette forbudet, støttet den digitale rettighetsadvokatgruppen Fight, støttet av Blockchain Game Alliance, Engine og 26 andre Blockchain-spillprogrammer Utstedte et åpent brev Oppfordrer samfunnet til å fremheve avgjørelsen deres, og hevder at den kan fremme utviklingen av desentraliserte autonome organisasjoner (DAO) og NFT.Desentraliserte, demokratiske, interaktive og spillersentriske systemer.

