Ubisoft senker sine prognoser for hele året og utsetter igjen det første av sine spill.

Den franske videospillgruppen Ubisoft senket sine prognoser for hele året på torsdag, og forsinket tre nye store utgivelser året etter.

Gratisspillet «Tom Clancy’s The Division Heartland», som er planlagt utgitt i 2021-22, er nå planlagt utgitt i 2022-23, sa Ubisoft, i likhet med «Prince of Persia: The Sands of Time» og «Rocksmith +», to titler som allerede var forsinket i år.

Selv om Ubisoft hadde et rekordantall bestillinger i fjor, ettersom helserestriksjoner knyttet til koronaviruset tvang folk til å gå til hjemmeunderholdning, forårsaket disse begrensningene også en nedgang i produksjonseffektiviteten i USA. mangel på komponenter som har redusert produksjonen av spillutstyr.

I juli utsatte Ubisoft utgivelsen av sportsspillet «Riders Republic» og flerspillerskytespillet «Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction» til henholdsvis oktober og januar.

Den polske konkurrenten CD Projekt står overfor lignende problemer, og utsetter utgivelsen av neste generasjons konsollversjoner “Cyberpunk 2077” og “The Witcher 3” 2022 i stedet for sent i 2021.

Ubisoft, produsent av hiten “Assassin’s Creed”-franchisen, forventer nå at nettobestillinger for 2021-22, netto antall solgte produkter og tjenester over en periode, vil være stabilt eller litt lavere enn året før, sammenlignet med tidligere prognoser for ensifrede . øke.

“Ikke uventet, men likevel skuffende,” skrev Credit Suisse-analytiker Matthew Walker i et notat til kundene, og refererte til spillforsinkelser og Ubisofts nettoinntektsprognose under konsensus på € 725 millioner. . 780 millioner euro (847 millioner dollar – 911 millioner dollar) for oktober-desember.

Vedvarende salg av «Assassin’s Creed Valhalla», den siste delen av franchisen som ble lansert i november i fjor, hjalp Ubisoft med å slå sin egen prognose og konsensus for kvartalet som ble avsluttet september, med en nettoinntekt på 392,1 millioner dollar.

($1 = 0,8562 euro) (Informasjon fra Valentine Baldassari; Redigering av Kirsten Donovan og Susan Fenton)