Ubisoft utsetter utgivelsen av The Settlers

Nyhetene har nettopp falt, den store avkastningen til ledelsesspilletUbisoft vil ikke finne sted på den planlagte datoen. Faktisk la studioet ut en melding som kunngjorde at utgivelsen av nybyggere ruller.

Kampen var berammet til 17. mars 2022, men det var før.

Hei kjære fans av «The Settlers».

Den nylige lukkede betaversjonen var en flott mulighet for alle deltakende spillere til å dele verdifull tilbakemelding om spillets nåværende tilstand, og vi vil takke deg for din deltakelse. Ved å gjennomgå denne tilbakemeldingen ble det klart for teamet vårt at kvaliteten ennå ikke var i tråd med teamets visjon. Derfor har vi tatt beslutningen om å utsette spillutgivelsen på en senere dato.

Den ekstra tiden vil bli brukt til å forbedre spillet ytterligere og gjøre kvalitet til toppprioritet for alle våre spillere. Vi vil oppdatere deg etter hvert og gi deg flere detaljer om de neste trinnene for The Settlers.

Takk for din fortsatte forståelse og støtte.

Teamet hans «The Settlers