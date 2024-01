Ubisoft vil ikke at spillere skal eie spillene deres

Ubisoft ga nylig ut Prince of Persia: The Lost Crown, og en rapport fra det fransk-kanadiske studioet er urovekkende…

Ubisoft er selvfølgelig studioet som skapte kult-franchiser som Assassin's Creed, Far Cry eller Prince of Persia. Men det er et ofte kritisert og kontroversielt studio. Og i bransjen hever en ny rapport fra Ubisofts abonnementsdirektør Philip Tremblay øyenbrynene.

Faktisk, når selskapet gjennomgår sine Ubisoft+-abonnementstilbud fullstendig, dematerialiserer selskapet ikke bare fremtiden til videospill fullstendig, men fremfor alt er det basert på et abonnementssystem. Philip Tremblay erklærer: » Folk er vant til å ikke eie CD- eller DVD-samlingen deres. Så det er behagelig å ikke eie spillet ditt.»

En kontroversiell uttalelse. Fordi det å ha et fysisk spill blir sett på som en garanti for sikkerhet, hvor det med dematerialisering ikke er noen garanti for at vi kan fortsette å ha spillene vi kjøpte i en mer eller mindre fjern fremtid. I tillegg til «samleraspektet» og gjenstandens kobling, er det fremfor alt garantien for at spillet vil fortsette å være tilgjengelig så lenge platen (eller kassetten for Nintendo-entusiaster) er i god stand. Vi har en plattform som lar deg lese support.

Med abonnementspolitikken er dette en ekstra usikkerhet, for når som helst kan det å stoppe abonnementstilbudet føre til tap av hele biblioteket… For eksempel er The Crew med i spillet. , som snart er ute av drift etter nedleggelse av serverne – også for eiere av spillet (digitalt eller i eske).

