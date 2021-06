Ubrukt norsk uran til bruk i Storbritannia

Ubrukt norsk kjernefysisk drivstoff vil bli brukt i Storbritannia, etter en ny avtale.

Institute of Energy Technology (IFE) i Norge har avtalt å sende tre tonn ikke-radioaktivt uran til den britiske drivstoffprodusenten Springfields Fuels Limited, som vil bruke det til å produsere nytt drivstoff til kommersiell bruk. Atomkraftverk.

Ellers ville drivstoffet blitt klassifisert som atomavfall og kastet, ettersom Norge stengte de to siste forskningsreaktorene.

Eksporten forventes innen to år.

I tillegg til forskningsreaktorer er det flere andre kjernefysiske anlegg som vil bli avviklet, antyder IFE.

Kostnadene for rengjøringsaktivitetene anslås til mer enn 21 milliarder norske kroner (£ 1,7 milliarder kroner) og vil vare i minst 20 år.

– Denne avtalen er en viktig del av oppryddingsprosessen etter norsk atomaktivitet og et viktig skritt fremover for å finne en løsning for våre kjernefysiske materialer, sa Nils Morten Hossebe, administrerende direktør i International Energy Institute.