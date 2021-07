UEFA utestenger Frank Skinner og David Badiel fra å synge Three Lions på Wembley

UEFA har angivelig stoppet Frank Skinner og David Badiel fra å synge de tre løver i forkant av Euro 2020-finalen, fordi det er ‘diskriminerende’ og ‘urettferdig’ for italienerne.

Det var komikere i bakgrunnen av Three Lions fotballsang – som ble skrevet for 25 år siden og sang hele kampen.

Paret ble bedt om å fremføre sin hitlåt før avspark på søndag, men UEFA insisterte på at det var ‘urettferdig’ for Englands rivaler Italia.

Når du vises i et TV-program Siste etappe, Delte Skinner sine skuffelser på slutten av UEFA.

Han minnet publikum om at Andrea Bocelli sang Nesun Dormuwa på åpningsseremonien – som startet kampen mot Tyrkia.

Ikke desto mindre, da England jublet under semifinalekonflikten med Danmark, kunne Skinner og Padial sees når de synger sin hitlåt fra standen på Wembley.

Paret satt på standen med sønnene, Bus Nine og Ezra, 17. Skinner hadde på seg en blå regnfrakk, sammen med en matchende baseballcap, mens Padial hadde på seg en svart hettegenser og en hvit hette.

England skal møte Italia i EM-finalen i Wembley søndag kveld

The Three Lions ble opprinnelig skrevet som den britiske hymnen for UEFA Euro 1996, og Skinner og Padiel var med på å skrive og fremføre sangen med The Lightning Seeds.

Komedieduoen spilte deretter inn sporet med nye sanger til verdensmesterskapet i 1998.

Skinner og Paddys sang opplevde et brølende comeback under verdensmesterskapet i 2018, hvor England kom til semifinalen.

I løpet av kampen, Det var nummer fire på fire bokstaver i engelsk historie.

D.Han er en viktig del av sangen ved fanfeiring fordi de ofte gjentar sanger som ‘It’s coming home’ om og om igjen.

Patial fortalte nylig Sportsmail om denne banen: ‘Tekstene sier: Vi vil aldri vinne. Vanligvis blir vi frustrerte, men på en eller annen måte tenker vi på en eller annen måte mot all erfaring at vi må gjøre noe.

Små øyeblikk – som David Flats ekstra tid mot Belgia i Italia 90 – vil bryte frustrasjonen og føre deg til håp. Den sangen tar deg med på en skikkelig reise for britiske fans. ‘

Han fortsatte: ‘Jeg tror sangen er mot arroganse. Dette er en sårbar sang om magisk tenkning.

‘Det som skjer er at når England presterer bedre, blir fotballens hjem en slags magi og presser oss mot seier.

Det jeg ropte da Shearer scoret tidlig i semifinalen mot Tyskland, var veldig alvorlig. Publikum sa det som en magisk magi, og hvis vi sang det fort, ville det være nok.

‘Det betyr aldri“ fotball tilhører oss ”. Dette betyr å komme hjem med noe du håper endelig vil skje etter en lang reise. ‘