Uendret makt men mer uavhengighet

Med overgangen til elektrisk, bør tuning-profesjonelle også revidere sin versjon. Ved å angripe Mercedes-AMG EQS53, fokuserte Brabus på aerodynamikk og autonomi, ikke kraft.



Brabus, en stor aktør i Mercedes-tuning-scenen, er kjent for sin vilje til å øke effekten til noen modeller til 800 eller 900 hk. Men det var før overgangen til elektrisitet. Foreløpig er det få installatører som har våget seg inn på feltet for strømjustering av elektrisk motor.

Å sette dem opp på EQS-basis er ikke deres første elektriske forslag, siden det allerede finnes programvare for EQC. Men det er begrenset til en bakspoiler og et sett med felger. På EQS er programvaren litt mer avansert, og tar på seg den sterkere basen i familien: AMG EQS53. Som nevnt forventes ingen mekaniske endringer. Vi finner derfor to elektriske motorer med 484 kW / 658 hk og et 107,8 kWh batteri. Men autonomi må komme frem, selv om ingen tall er offisielt annonsert.

Aerodynamikk erstatter kraft

Faktisk jobbet Brabus hovedsakelig med aerodynamikk. Et tema som har vært mestret av Bottrop-spesialister i lang tid. Vi vil huske at på 80-tallet senket deres forberedelser på grunnlag av Mercedes E-Klasse W124 Cx fra 0,29 til 0,26.

Her hevder Brabus en forbedring i kadmium på ca. 7 %, og erter likeledes en 7 % økning i motstand mellom 100 og 140 km/t sammenlignet med standard EQS. En forståelig gevinst med felgene av typen «Platinum Edition» som er nesten fulle, ikke med de bilmonterte felgene vist på de offisielle bildene … I tillegg til de forskjellige aerodynamiske karbontilbehørene (frontblad, skjørt, deflektorer foran hjulbuer, diffuser, spoiler, etc.), er en av de mest effektive handlingene å senke kroppen. Fjæringen er dermed senket med 15 mm foran og 20 mm bak.

Hvis vi fullfører det aerodynamiske programmet og chassiset med tilpasning av kupeen og den matte finishen, ser den presenterte bilen prisen komme til 251 654 euro, eksklusive avgifter. Dette er nesten dobbelt så mye som den «grunnleggende» AMG EQS53 4Matic (ingen alternativer) …