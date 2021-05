Uforglemmelig opplevelse å reise til Norge Stemmer

Det er mange tap og frustrasjoner over aldring, og ikke minst er legenes svar: “Hva forventer du i din alder?” Jeg så noen gevinster, hvorav den ene var et klart minne om langsiktige hendelser.

Frem til dagen for sekstifem år siden, i 1956, var jeg ferdig med pakkelisten. Den er lang og inkluderer tursko, en ryggsekk, et pass og en bar. Jeg flyttet til Norge og bodde i Oslo i tre måneder hos en norsk familie. Jeg ble minnet om det da jeg så annonsen for vertsfamilier for utenlandske studenter. Da var jeg en av studentene.

En førsteårsstudent på college ble jeg valgt som “sosial ambassadør” i hjembyen min, og ble deretter testet i det internasjonale livet, nå verdenslæring. Utgiftene mine ble utlignet av donasjoner fra klubber, bedrifter og enkeltpersoner.

Mitt ansvar er å skaffe prosjekter basert på min erfaring og å skaffe nok penger til å sende neste “ambassadør”. Den opplevelsen vil forandre liv, spesielt i min forståelse av verden. Foredrag hjalp også. Faktisk førte en av mine 128 presentasjoner til min første lærerjobb.

Vår gruppe på 12 var ekstraordinær, og vi imøtekom alle behovene til kvinner og den “tøffe turopplevelsen”. . Vi var 17-23 år, og bare to av oss var representanter for samfunnet.

Vi møttes i New York, reiste til Holland, reiste med tog via Tyskland og Danmark, og reiste til Norge for å møte vertsfamiliene våre. Vi møttes hver uke for gruppeaktiviteter og avsluttet sommeren med en to ukers tur gjennom fjell og fjorder.

Jeg hadde en vertsøster – Elin – som var et år yngre enn meg. Hun og faren snakket utmerket engelsk; Mamma, ikke så mye. Vi lærte hverandre våre språk. Minnene om tingene jeg lærte, miraklene jeg så og hva vi gjorde, vil vokse tilbake.

Dietten var annerledes, med norrønt å spise fem måltider om dagen. På den tiden ble bare fire prosent av Norge dyrket, så storfekjøtt og svin ble sjelden funnet. De første tingene jeg likte da jeg kom tilbake til amerikansk jord var en hamburger og mais. Til dags dato har ingenting smakt så godt.

Fjellene og innsjøene er berømte. Museene var fulle av vikingskip og kunstverk, som alle var nye for meg. Parkene ble et annet hjem og en statue av min “spesielle” venn Abraham Lincoln.

Da en av “brødrene” snakket om å ville bli den første presidenten i et samlet Europa, ble historien om Kon-diki levende da jeg sto ved siden av den lille båten som skrev historie og tenkte på ting som ville gjøre dette landet bedre . Det gjør jeg fortsatt.

Å reise til et annet land kan virke rart for å øke min kjærlighet og beundring for dette landet, men det gjorde det. Jeg husker min følelsesmessige respons da vi var i nærheten av Frihetsgudinnen da vi dro til havnen og kom hjem. Denne visjonen ble laget med tåreøyne.

Rosen fortsetter. “Dusan Tak” – Venner, tusen takk for at du holdt ut denne reisen i Memory Lane, jeg husker hendelsene for 65 år siden.