UGC, Kinepolis… Ulike kinoer annonserer når de åpner igjen

Kinepolis-gruppen, operatøren av 11 kinoer i Belgia, annonserte at de forbereder seg på å ta imot kinogjengere fra 1. januar, i samsvar med ministervedtaket som godkjenner gjenåpningen av kultursektoren. Sistnevnte utarbeides onsdag etter statsrådets vedtak om å suspendere forpliktelsen til å stenge denne sektoren som ble pålagt av den rådgivende komiteen 22. desember. Anneleen Van Troos, en talskvinne for Kinepolis Group kommenterte: “Det vi opplevde som en urettferdig avgjørelse ‘tatt av den politiske verden’ er nå korrigert. Dette er gode nyheter for oss, men det er også en skikkelig berg-og-dal-bane.” “Vi vil være tilbake i virksomhet med personalplanlegging, programmering, billettsalg osv. Fleksibiliteten vi ber om fra teamene våre er stor, men også vår entusiasme for å ta imot nye kunder. Vi håper å utvikle oss mot mer stabilitet i nær fremtid. ”

UGC-gruppen, som er ansvarlig for syv kinoer i Belgia, inkludert to i sentrum av Brussel, annonserte gjenåpningen av teatrene sine torsdag. Programmer for de neste dagene må fullføres på UGC-nettstedet i løpet av dagen.

Flere kinoer i Antwerpen sentrum har også varslet at de åpner igjen onsdag eller torsdag.

Som en påminnelse har andre kinoer holdt seg åpne, til tross for Codecos beslutning om nedleggelse 22. desember.

Statsrådet, foran en svært presserende appell fra en teaterprodusent, besluttet tirsdag å suspendere forpliktelsen til å stenge kultursektoren som ble pålagt av den rådgivende komiteen 22. desember. Den føderale regjeringen møttes deretter i det begrensede kabinettet (Kern) tirsdag kveld og bestemte seg for å tilpasse den kongelige resolusjonen som svar på kjennelsen fra statsrådet. Teatre, kinoer og konserthus skal kunne åpnes igjen, med en maksimal kapasitet på 200 tilskuere. Det nye dekretet skal utarbeides av innenriksminister Annelies Verlinden (CD&V).

Belga fikk vite fra gode kilder tirsdag i slutten av Kern at en ekstern rådgivende komité vil samles på onsdag med sikte på å gjenåpne kultursektoren. Om morgenen var det ikke satt noen tid for dette nye møtet.