Ugjenkjennelig, Madonna delte det første bildet på Instagram siden hun ble innlagt på sykehus

For noen timer siden delte Madonna et bilde på Instagram-kontoen sin, det første bildet siden sykehusinnleggelsen og utsettelsen av hennes nye turné.

Madonna har ikke stoppet sin kroppstransformasjon: Madonna er snart 65, og ser ut…ikke engang 20! Sangeren, som nylig pådro seg en alvorlig bakterieinfeksjon, er nå ute av intensivavdelingen.

Hun la deretter ut et bilde på Instagram-kontoen sin og ga beskjeden sin til fansen. Men Madonna virker forynget… På dette bildet virker hun nesten ugjenkjennelig, uten rynker i det hele tatt, og en stor bukett roser. Madonna delte også to andre øyeblikksbilder fra kontoen sin på Stories med en stor lilla bamse i armene. Sangerinnen feirer 65-årsdagen sin 16. august.

I slutten av juni besvimte Madonna hjemme i New York og ble senere ført til sykehuset: «Madonna led av en alvorlig bakteriell infeksjon som krevde flere dager med intensivbehandling», sa manageren hans. «Tilstanden hans er i bedring, men han er fortsatt under medisinsk tilsyn. Det forventes imidlertid en full bedring. Men foreløpig må alle engasjementer settes på vent, inkludert omvisningen. Vi vil dele flere detaljer med deg så snart vi har dem, inkludert den nye startdatoen for ekskursjonen og datoene for de omlagte arrangementene.«, kunngjorde han.