Ugo Humbert på Goffin i første runde av Australian Open: «Ingen ønsket forberedelse»

Ugo Humbert (ATP 21), vinner av 2023 ATP 250-turneringen på Metz, møter David Coffin (ATP 107) i første runde av Australian Open på mandag. Den 25 år gamle franskmannen har hatt en trøblete forberedelse etter å ha blitt syk i Brisbane, men vil komme seg i tide for å gjenforenes med Legios, som ble eliminert fra å kvalifisere seg til en Grand Slam for første gang i karrieren.

«Det var vanskelig, jeg lå i sengen i fire, fem dager, jeg klarte ikke å bevege meg,» forklarte han på en pressekonferanse lørdag. «Først trodde jeg det var matforgiftning, men jeg må ha fått et virus fordi det tok så lang tid å bli giftig. Mange spillere og trenere var også syke. De har hatt det bra siden i går. Jeg er glad, enda en litt avslappet. Jeg kunne trene i to og en halv time. Jeg klarte det. For første gang kunne jeg trene slik jeg ville.»

Dette blir det tredje oppgjøret mellom Ugo Humbert og David Goffin. Legios vant sin hevn i Antwerpen i 2019 og Wimbledon i 2022 i Lorraine.

«Det var ikke en lett første runde,» innrømmet han. «Jeg må være seriøs og sette spillet mitt på plass. Men jeg skal være klar for kampen. Det er ikke forberedelsene du vil ha, men du må akseptere det. Jeg vil heller at det skjer med meg i Brisbane. Australian Open, jeg er fortsatt mye tryggere på tennisposisjonen min. , fordi jeg traff ballen godt under trening. Mentalt ga fjoråret meg selvtillit. «Hvis noe skjer med meg, har jeg spart mye. tonehøyde Jeg føler meg trygg og gleder meg til å komme i gang.»