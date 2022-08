«Uhørt av»: Massiv svindel i medisinske eksamener flytter Marokko

Som den arabiskspråklige avisen Assabah forklarer, er marokkanske medisinske fakulteter «de siste bastionene som er trygge for juks». Men det var før. Faktisk forklarer avisen at massiv juks ble observert under den siste medisinske opptaksprøven. Skjermbilder som viser utveksling av riktige svar ble funnet på Internett, noe som ga en følelse av omfanget av svindelen.

I Marokko skaper massive svindelsaker jevnlig overskrifter. Under de avsluttende eksamenene i B.Sc., Lærere ble også angrepet Å rapportere juksestudenter. Hvert år blir hundrevis av mennesker arrestert for organisering av falske donasjoner. I 2021, nesten 400 mennesker ble arrestert. I 2022, Det er 565.

Saken skapte oppsikt fordi de medisinske fakultetene var ledige til da. Avisen Asaba bekrefter: «Denne typen valg har aldri vært sett før».

Likevel, etter at informasjonen ble frigitt, benyttet mange studenter og leger anledningen til å kritisere måten avdelingen ble ledet på. Ifølge dem forklares omfanget av svindel med at de samme eksamenene ikke deles ut samtidig på alle skolene. Med andre ord, noen ungdommer hadde spørsmål før de gikk inn i klasserommet. Bare å peke fingeren mot statsråden er nok. Det har nylig senket terskelen for suksess, og har redusert antallet ukrainske studenter med mange års opplæring og integrering. Alle «i hastverk», fordømme noen.

Foreløpig er det ikke kjent om studenter blir tatt opp og hvor mye.