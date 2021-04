UK Fisheries krever avgifter for å kompensere for tap av tilgang til farvannet i Norge, Grønland og Island

Til tross for to års kampanje for å redde Storbritannias langdistansefiskeindustri, var UK Fisheries Ltds toppmoderne skip Kirkella (bildet), en kappe og en del av Haddock Freezer Fleet og en del av Storbritannias langdistansefiske flåten, ble gjenoppbygd i Hull.

Teamet vårt må nå jobbe der det fremdeles ikke er tilgang til britiske fiskerier utenfor norskekysten.

Selskapet sa i en uttalelse denne uken “Et klart og enkelt forhandlingskart som vil beskytte oss mot Arctic Code-kvoten i den norske regionen, garanterer gode jobber for teamet vårt og økonomisk sikkerhet for deres familier, uten å bruke en krone på skattebetalere. Våre eiere i fiskeindustrien i Humpside regionen er 100 millioner dollar. De har allerede investert over 120 millioner dollar.

“Men til tross for tverrpolitisk støtte på nasjonalt nivå og fra lokale politikere i Nordøst-Storbritannia, til tross for den enkle sunn fornuft i argumentet om at nordmenn skal få fri tilgang til markedene våre, vilkåret for at de skal gi oss tilgang til vannet deres er at regjeringen på en eller annen måte ikke tar noen av disse logiske grepene for å gi oss Norge. “Det er teamet og vår bransje som lider.”

Storbritannias fiskere ber den britiske regjeringen:



Hvis det var et land i EU som var mindre enn den britiske marinen for å forhandle sitater med tredjeparter.

I Norge anerkjenner Norge den arktiske indeksen på minst 16,95 tonn av de 25 tonn som er tildelt tredjelands økonomiske sone. Hvis myndighetene var ambisiøse og sikret 25 000 tonn full sikkerhet, ville det skape den sårt tiltrengte utvidelsen av den britiske fjernvannsflåten med nye jobber og motta ytterligere $ 60-100 millioner investeringer i marinen.

Mens Storbritannia i handels- og samarbeidsavtalen har blitt enige om at tilgang til handel og fiskeri er knyttet sammen, bør Storbritannia bruke sin uavhengige handelsmuskulatur for å få bedre avtaler for sine fiskere med Norge, Grønland og Island.

Hvis disse landene ikke får tilgang til farvannet sitt fra Storbritannias langdistansefart, må Storbritannia innføre en 10 – 25 prosent toll på deres fisk og sjømateksport.

Bilde: Mowgli786 – Eget arbeid, CC BY-SA 4.0, https: //commons.wikimedia.org / …

