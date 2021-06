UK vs Scotland Live: siste poengsum for Euro 2020 og oppdateringer i kveld

Euro 2020 England vs Scotland: Fans synger nasjonalsangen

England er vert for Skottland på Wembley Stadium i kveld er den tøffeste gruppe D-kampen i Euro 2020.

England vant 1-0 mot Kroatia, mens Skottland slet i forkant av et Glasgow-møte, men tapte 2-0 for Tsjekkia på Hampton Park mandag. Steve Clarkes menn, som så langt har dekket kampens mål, kan trenge en seier her for å gi dem en sjanse til å kvalifisere seg i 16-delsfinalen, selv om de fleste fans og eksperter forventer at Gareth Southgates spillere komfortabelt skal slå skotten. Det er imidlertid ikke mulig å skrive et publikum med talentfulle fotballspillere som Liverpools Andy Robertson, Manchester Uniteds Scott McDomini og Aston Villa’s John McKinney.

De to hjemlandene møttes sist på en betydelig scene – scenen for Skottlands siste opptreden i en stor herrekamp – med tre Lions 2-0-vinnere, takket være Paul Coscos ikoniske volleyballmål, etterfulgt av hans ikoniske “tannlegestol” -feiring. Vil det ta en lignende magi å ordne dette dykket på Wembley? Vi er i ferd med å finne ut av det. Følg liveoppdateringer fra Storbritannia og Skottland på Euro 2020 nedenfor.

