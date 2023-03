Ukens 5 TOPP-videoer: En dragster med 3D-printede deler

For denne siste søndagen i mars har 3D-printing nye overraskelser i vente for oss. For å starte denne topp 5, viser vi deg ukens nyheter: takeoff av Terran 1, den 3D-printede raketten fra Relativity Space. Lanseringen var vellykket, men målet ble ikke nådd. Vi forklarer alt nedenfor. Her er et kort kurs om historien til 3D-utskrift. Du kjenner teknologien, men du vet hvem som anses som dens skaper, bare svar på video. Den tredje videoen er lagt ut av Markforge. Selskapet har annonsert at de har 3D-printede deler til en jetmotor dragster i samarbeid med Larsen Motorsports. Vi ønsker deg en god søndag!

TOPP 1: Takeoff av Terran 1: Denne onsdagen, ved Cape Canaveral klokken 23:30 amerikansk tid, lettet Terran 1, Relativity Space-raketten ut i verdensrommet. Dette er den første oppskytingen av et romfartøy laget av 85 % 3D-printede deler. Starten var vellykket, men den oppnådde ikke målet om å nå bane. Et motorproblem forhindret raketten i å fortsette på erobringen av verdensrommet. Vi foreslår likevel at du ser takeoff på video!

TOPP 2: En dragster med 3D-printede deler: Speed ​​​​freak? Denne videoen er laget for deg! Markforge samarbeidet med Larsen Motorsports for å 3D-printe deler som ble bygget inn i en jetmotor dragster. Dette kjøretøyet kunne dra nytte av et additivt produsert svinghjul for å forbedre håndteringen av denne miniatyrraketten. Gjør deg klar, denne videoen vil imponere deg!

TOPP 3: Et kurs i 3D-printing: 3D-printing har eksistert i mange år. Det blir mer og mer demokratisert og blir et pålitelig produksjonsmiddel i mange sektorer. Men vet du hvem som regnes som dens skaper? For å finne ut avslører Tech Napa-kanalen karrieren til Charles Hull, «faren» til 3D-utskrift.

TOPP 4: En 3D-trykt kart: Kameramannen Iván Mirada tilbyr oss en liten serie med videoer der han avslører hvordan han laget en 3D-printet kart. I den installerer han styresystemet og chassiset, setet og hjulene. Til slutt, alt du trenger er motorene og bremsene for å fullføre ditt Mario Kart-verdige kjøretøy! Det gjenstår å se om videografen også vil bruke 3D-utskrift for produksjonen av de resterende delene. Fortsetter i neste episode…

TOPP 5: Er det mulig å skrive ut armert betong i 3D? : Armert betong er et vesentlig element i byggesektoren. Det er en blanding av betong (logisk) og stål. Egenskapene til metallet gjør det mulig å oppnå et sterkere, mer holdbart materiale, men mer komplisert å ekstrudere. Fra nå av vil det være mulig å 3D-printe dette materialet. Det er i alle fall hva Twente Additive Manufacturing forklarer. Myte eller virkelighet? Svar rett under!

