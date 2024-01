Ukens bestselgere i Japan: året har fått en god start for Nintendo Switch

Som hver uke gjennom Famitsu, her er salgstoppene for uken (fra 1. til 7. januar 2024) på ​​japansk jord (kun fysisk salg).

01./01. [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou of Mawatteru! (Konami) {2023.11.16} (6 300 ¥) – 99 358 / 895 039 (+10 %)

02./02. [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo) {2023.10.20} (5 980 ¥) – 95 764 / 1 645 165 (+46 %)

03./07. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (5 980 ¥) – 30 818 / 5 662 416 (+81 %)

04./06. [NSW] Pikmin 4 (Nintendo) {2023.07.21} (5 980 ¥) – 29 582 / 1 148 609 (+68 %)

05./04. [PS5] Marvel's Spider-Man 2 # (Sony Interactive Entertainment) {2023.10.20} (¥8 164) – 27 982 / 194 713 (+33 %)

06./05. [NSW] Jinsei-spill for Nintendo Switch (Takara Tomy) {2023.10.06} (6 000 ¥) – 20 030 / 167 338 (+12 %)

07./09. [NSW] Pokémon Scarlet/Violet # (Pokemon Co.) {2022.11.18} (5 980 ¥) – 19 670 / 5 266 033 (+75 %)

08./11. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # (Nintendo) {2018.12.07} (7 200 ¥) – 18 094 / 5 418 369 (+69 %)

09./10. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (3600 ¥) – 17.473 / 3.411.695 (+63 %)

10./12. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # (Nintendo) {2020.03.20} (5 980 ¥) – 16 558 / 7 661 212 (+56 %)

Konsollsalg:

Flott første uke i året i Japan, nyttårsuken, der Nintendo Switch passerte 100 000. Ps5 drar ikke nytte av dette.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 104.551 | | 137.026 | 104.551 | 250.718 | 31.891.207 | | PS5 # | 41.126 | | 39.000 | 41.126 | 85.156 | 5.005.983 | | PS4 # | 737 | | 1.998 | 737 | 4.128 | 9.491.796 | | XBS # | 697 | | 1.017 | 697 | 1.739 | 540.804 | | 3DS # | 12 | | 101 | 12 | 419 | 24.600.942 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 147.123 | | 179.142 | 147.123 | 342.160 | 71.530.732 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 35.518 | | 33.824 | 35.518 | 75.296 | 4.333.688 | | PS5DE | 5.608 | | 5.176 | 5.608 | 9.860 | 672.295 | | XBS X | 184 | | 83 | 184 | 200 | 245.168 | | XBS S | 513 | | 934 | 513 | 1.539 | 295.636 | |NSWOLED| 73.541 | | 79.186 | 73.541 | 142.789 | 6.501.699 | | NSW L | 18.638 | | 26.359 | 18.638 | 48.988 | 5.692.712 | | NSW | 12.372 | | 31.481 | 12.372 | 58.941 | 19.696.796 | | PS4 | 737 | | 1.998 | 737 | 4.128 | 7.916.073 | |n-2DSLL| 12 | | 101 | 12 | 419 | 1.205.997 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Lignende varer