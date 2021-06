Ukens suksesshistorier for bærekraft

Som en del av vår Mission Possible-kampanje, gir edie deg denne ukentlige sammendraget av fem av ukens beste suksesshistorier for bærekraft fra hele verden.

Utgitt ukentlig, denne serien viser hvordan selskaper og fagfolk innen bærekraft jobber for å oppnå sin ‘Mission Possible’ på tvers av de fem viktigste søylene i kampanjen: energi, ressurser, infrastruktur, mobilitet Y forretningsledelse.

Da partiene i euroene og Matt Hancocks avgang som helseminister fylte tabloidoverskriftene, fortsatte prosjekter og initiativer som gjør det mulig for bedrifter å spille sin rolle i å oppnå en bærekraftig fremtid, i dag, fortsatte å lansere og utvide.

Her setter vi sammen fem hovedmeldinger.

ENERGI: Tasmania forplikter seg til å produsere dobbelt så mye fornybar strøm som den bruker

Energisektoren blir ofte referert til som “grunnlaget for” eller “tilrettelegger for” netto nullovergangen. I økende grad støtter nasjoner med netto nullmål dem med fornybar energiproduksjon eller forbruksmål i håp om å komme så nær 100% som mulig.

Men Tasmania har allerede nådd denne milepælen. I november i fjor kunngjorde øya at strømbehovet var dekket med 100% fornybar energi, etter den betydelige utvidelsen av vind- og vannkraftsektoren. Nå har det lovfestet et mål om 200% fornybar elektrisitet innen 2040.

Under målet vil Tasmania eksportere fornybar elektrisitet til det australske fastlandet gjennom en ny samtrafikkabel med Victoria. Tasmania og Victoria er allerede koblet til en 500 MW Basslink-kabel, men den foreslåtte nye kabelen vil øke kapasiteten tre ganger. Konsultasjon om Tasmanias handlingsplan for å levere kabelen og øke generasjonen vil gå ut september.

RESSURSER: Legg for å resirkulere skarpe pakker på fotballbaner

Etter å ha fått kritikk fra miljøaktivister for noen år siden om ikke resirkulerbarheten av de skarpe pakkene, lanserte PepsiCo, som eier Lay’s og Walkers, Storbritannias første nasjonale gjenvinningsordning for emballasje i samarbeid med TerraCycle sent på 2018. Lansert i andre land.

Nå i sin posisjon som en offisiell partner for UEFA Champions League for menn og UEFA kvinnefotball, har Lay’s lansert en ny ordning kalt ‘RePlay’, der resirkulerte skarpe pakker brukes til å lage fotballbaner. Snackmerket jobber med kunstig pitchfabrikant GreenFiields for å innlemme knuste knasende pakker i et underliggende lag under gresset, kalt EcoCept. GreenFields uttaler at EcoCept og gress vil ha et netto karbonavtrykk på null, basert på livssyklusen, og at de på slutten av den ti år lange levetiden kan resirkuleres.

Den første utgivelsen av ‘RePlay’ vil være i Johannesburg, Sør-Afrika. Andre felt vil da bli åpnet i Russland, Brasil, Tyrkia og Storbritannia.

MOBILITET: HumanForest lanserer elektriske sykler i London i sommer

En ny IPPR-rapport denne uken advarte om at den britiske regjeringens planer om å karbonisere transport, fokuserer for mye på individuelt eierskap til elektriske kjøretøyer, og nedprioriterer viktigheten av offentlige transportnett og aktiv transport.

Det er da passende at HumanForest mikro mobilitetsplattform har kunngjort planer om å lansere i London i sommer. I utgangspunktet vil leiesykler være tilgjengelig i City of London og Islington. Flere distrikter vil ha nytte av sykler de neste månedene. Under plattformen mottar hver bruker 10 minutter gratis sykkelturer hver dag, og blir deretter belastet med 15 pens per minutt.

HumanForest mener at den første sykkelflåten vil legge til rette for opptil 7000 turer per dag. Firmaet hyret inn tidligere Cabify-leder Agustín Guilisasti og tidligere Zipcar COO Will Jansen for å hjelpe til med lanseringen i London.

“London er den perfekte byen for våre sykler, med ambisiøse mål for å redusere støy, trafikk og forurensning som er i tråd med vår ånd av rimelig og bærekraftig transport,” sa Guilisasti.

DET BYGGTE MILJØET: World Green Building Council fremhever lederskap med lite karbon i Latin-Amerika

I denne delen av denne ukentlige sammendraget inneholder edie ofte en annonse om en spesielt innovativ bærekraftig bygning, som den nye barneskolen som antas å være den mest bærekraftige i Norge eller et nytt kontorkompleks i Kina som ikke vil produsere netto karbon, sløsing med vann eller annet avfall. i drift.

Denne uken presenterer imidlertid teamet en ny rapport av World Green Building Council (WorldGBC), produsert som en del av rådets klimapolitiske handlingsprosjekt (CCA). Rapporten beskriver en rekke suksesser fra Latin-Amerika, innen grønn politikkutforming (som energieffektivitet for nye bygninger og ressursbruk for Colombia og Mexico), frivillige organisasjoner og privat sektor.

Rapporten understreker hvordan partnerskap kan brukes til å akselerere fremdriften i å skape et bærekraftig bygdemiljø, og samarbeid sies å være nøkkelen i alle byområder. Selv om urbanisering er en global megatrend, fremhever rapporten hvordan mer enn 80% av latinamerikanske borgere allerede bor i byer. CCA i seg selv er et resultat av samarbeid mellom WorldGBC, P4G og World Resources Institute (WRI).

WorldGBCs administrerende direktør Christina Gamboa sa: “CEC demonstrerer fremgangen som kan gjøres når vi samarbeider. De riktige partnerskap og samarbeidstilnærminger er avgjørende for å låse opp bygg- og anleggssektorens bidrag til klimatiltak og bærekraftig utvikling. De samler oss, inspirerer til innovasjon og gjør ideer til håndgripelige prosjekter som gagner samfunnene våre, byene våre og selvfølgelig vår verden.

“Resultatet av vårt samarbeid med medlemmene i Green Building Councils, BEA-plattformen, vår partner WRI og vår ekspansjonspartner, P4G, har vært fantastisk. Mer enn 90 myndighetspersoner har samarbeidet med mer enn 100 partnere, som har gitt teknisk og juridisk veiledning slik at politikken til hver by utformes og publiseres. ”

FORRETNINGSLEDELSE: Toast Ale oppnår karbonneutralitet, positiv natur

Toast Ale håndverksbryggeri ble grunnlagt i 2015, i et forsøk på å redusere fjellet matavfall i Storbritannia ved å brygge med overskuddsbrød. Etter betydelig utvidelse de siste fem årene og en stor rebrand fokusert på bærekraft i 2019, har selskapet denne uken avslørt som har blitt bekreftet som B-Corp.

For å bli sertifisert som B-Corp, må selskaper score minst 80 poeng av 200 mulige på en vurdering med beregninger relatert til miljøpåvirkning, behandling av arbeidstakere, styring, samfunnspåvirkning og kundeengasjement. Toast Ale Scores 111.8 – det høyeste av noe britisk bryggeri i dag.

Toast Ale kunngjorde også at de har oppnådd karbonnøytralitet og netto positiv innvirkning på naturen gjennom et nytt partnerskap med Soil Heroes. Foreningen vil se at Toast Ale støtter adopsjonen av regenerativ jordbrukspraksis som gjenoppbygger organisk materiale i jorden og gjenoppretter biologisk mangfold, og øker landskapets evne til å redusere karbon.

Sarah george