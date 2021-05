Ukens vitenskapelige lenker »Explorersweb

En lidenskap for den naturlige verden driver mange av våre eventyr. Og når vi ikke egentlig er ute, elsker vi å fordype oss i oppdagelser om stedene vi bor og reiser. Dette er noen av de beste naturhistoriske koblingene vi har funnet denne uken.

Pattedyr utviklet store hjerner etter store katastrofer: Den relative størrelsen på pattedyrhjernen har økt de siste 150 millioner årene. Forskere har analysert hjernemassen til 1400 levende og utdøde pattedyr for å sette sammen en tidslinje for hvordan de utviklet seg. De største endringene i hjernestørrelse skjedde etter masseutryddelsen for 66 millioner år siden og en klimaovergang for 23 til 33 millioner år siden.

Franklin Sailor identifisert fra DNA: I 1845 endte Sir John Franklins ekspedisjon på jakt etter Nordvestpassasjen med en katastrofe. Begge skipene ble fanget i isen på King William Island, og alle 129 oppdagelsesreisende omkom. Rapporter om kannibalisme rystet England til kjernen. De siste årene har begge sunkne skip dukket opp på grunt vann og i god stand. Nå har DNA og genealogisk analyse identifisert underoffiser John Gregorys levninger fra bein funnet på King William Island. Han er det første medlemmet av ekspedisjonen som ble identifisert med denne metoden.

Ny giftpil frosk

Oppdaget gresskar padde arter: En ny gresskar padde er blitt oppdaget i Atlanterhavsskogen langs østkysten av Brasil. Den lille nye arten, Brachycephalus rotenbergae, Den er på størrelse med en miniatyr, lys oransje og svært giftig. (Indianerne dyppet pilspissene i et ekstrakt av frosker som var så fargede). Forskere gjennomførte 76 feltstudier for å forstå aktiviteten og historien til denne nye arten. De fant en “nysgjerrig og visuelt forbløffende hemmelighet”: Benene nær overflaten av skapningens hud gløder under fluorescerende lys. Selv om de er usynlige for menneskers øyne, kan andre dyr bruke dem som visuelle signaler.

Fisken som lærte å leve i en innsjø: I 1732 isolerte vulkanutbruddet av Jan Mayen, en øy mellom Norge og Grønland, en liten bestand av arktiske ørret fra havet. Den smakfulle røde kjøttfisken har bodd i den lille Nordlaguna-innsjøen i Jan Mayen siden den gang. Innsjøen, 1,6 km lang og 40 m dyp, har så få matkilder at røya har kjempet mot hverandre. Dette er ikke det første stedet der arter har vendt kannibaler, og deres fysiologi begynner å endre seg. “De ser ut som helt andre arter,” sa biolog Lisandrina Mari.

Slamskred

Nunavik skred: 22. april-raset i Nunavik, eller nordlige Quebec, er det nest største som noensinne har skjedd i den kanadiske provinsen. Ved å strekke seg 1,8 km langt og 500 m bredt dumpet lysbildet 45 millioner kubikkmeter rusk i Great Whale River. Heldigvis ble lokalsamfunn ikke berørt. Leirjordavsetningene skaper “ekstra følsomt terreng”, forklarte geologen Michel Allard fra Laval University, og gjør denne regionen utsatt for ras.

“Varmepumper” under arktisk havis: Kolonner med varmt vann strømmer inn i Polhavet fra Stillehavet, noe som får haisen til å smelte nedenfra. Disse varmepumpene under vann forklarer delvis hvorfor klimaendringer påvirker Arktis mer enn noe annet sted. Fordi stillehavsvann er saltere enn arktisk overflatevann, er det tettere. Dette betyr at den glir under overflaten og skaper lommer med varmt vann som kan vare i måneder eller år.

28 dager under sjøen

Nederst i Middelhavet: Fire oppdagelsesreisende tilbrakte 28 dager på Middelhavets havbunn for å finne ut mer om skapningene som bor der. Alle fire levde på en lekter under trykk, pustet en blanding av helium og oksygen og sank ned til bunnen hver dag i en dykkerklokke. De brukte deretter rebreather dykkerutstyr for å utforske havbunnen i flere timer.

Flaggermus kjenner lydens hastighet fra fødselen: Flaggermus bruker ekkolodd til å bestemme plasseringen til et objekt. Dette betyr at de trenger å finne ut lydhastigheten som reflekteres av dem. Siden oppdagelsen av ekkolodd hos flaggermus for 80 år siden, har forskere lurt på om denne evnen er medfødt eller lært. Ved å oppdra flaggermusunger og omslutte voksne flaggermus i et miljø med beriket luft for å øke lydhastigheten, har forskere bekreftet at de er født med denne evnen.

Kinesisk rakett som faller tilbake til jorden: Søppel fra en kinesisk rakett vil falle tilbake til jorden i helgen. På 18 tonn vil raketten være en av de største objektene som noensinne har gjort en ukontrollert gjeninngang til atmosfæren vår. Eksperter for modellering av romrusk prøver å beregne hvor de vil falle, men anslagene er usikre. “Vi er håpefulle om at det vil lande der det ikke vil skade noen,” sa USAs forsvarsminister Lloyd Austin. Forhåpentligvis i havet, eller et eller annet slikt.

Shark navigasjon

Haier bruker jordens magnetfelt som en veiledning: Noen arter av haier reiser lange avstander til veldig spesifikke steder. Men hvordan navigerer de? En teori antyder at de bruker magnetiske felt siden haier er følsomme for elektromagnetisme. For å teste teorien utsatte de haiene for magnetiske forhold som representerer steder hundrevis av kilometer unna. “For å være ærlig er jeg overrasket over at det fungerte,” sa prosjektleder Bryan Keller. “Årsaken til at dette spørsmålet har eksistert i 50 år er at det er vanskelig å studere haier.”