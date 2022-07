Ukjente krystaller på jorden gjemte seg i denne meteoritten

Den 15. september 2013 ble en meteoritt 18 meter lang og veier omtrent 11 000 tonn, krysset den Russlands himmel før den gikk i oppløsning i en høyde av 23 kilometer over byen Chelyabinsk, sør i landet. Den svært kraftige sjokkbølgen forårsaket mye skade og eksploderte vinduer Y vinduer bygninger i regionen. Faktisk ble energien som ble frigjort under denne eksplosjonen anslått til å være 30 ganger kraften til Hiroshima-bomben. Derfor er det den største kjente begivenheten i sitt slag siden fallet av objektet ovenfor. Tunguska (Sibir) i 1908, inkludert eksplosjonen iatmosfære den hadde ødelagt en skog i en radius på 20 kilometer.

I begge tilfeller er oppløsningen av meteoritt i høyden unngikk den en kollisjon med jordoverflaten som helt sikkert ville resultert i en mye mer dramatisk katastrofe, og minnet menneskeheten om at vi kontinuerlig er utsatt for denne typen risiko, som for øyeblikket er uforutsigbar.

En stor søyle av meteorittstøv

Inntreden i atmosfæren til den såkalte Chelyabinsk-meteoritten, og spesielt dens eksplosjon, har blitt dokumentert bredt av en rekke amatørvideoer, som har gjort det mulig for forskere å rekonstruere banen til meteoritten og definere dens egenskaper.

Men for å studere det mer nøyaktig., ingenting bedre enn å finne fragmenter. Men dette er ikke så åpenbart. Når en meteoritt kommer inn i jordens atmosfære, etterlater oppvarmingen den opplever vanligvis en liten mengde støv. Meteoren ender vanligvis med å «brenne opp» nesten helt før den treffer bakken. Det er ofte svært vanskelig å finne dette veldig fine pulveret spredt over landskapet i et stort område.

Men når det gjelder Chelyabinsk-meteoritten, er den relativt store størrelsen på racerbil det produserte en stor mengde støv som forble suspendert i atmosfæren i flere dager, noe som gjorde det lettere å samle disse bittesmå partiklene. Mye større fragmenter ble også oppdaget i de påfølgende månedene. Et stykke på ca 570 kg. den ble dermed tatt fra bunnen av Lake Chebarkul. Analyse av disse restene viste at det var en vanlig kondritt (steinete meteoritt).

Sjeldne og eksotiske grafittkrystaller

Men det var ved å analysere de små støvflekkene at russiske forskere gjorde en tilfeldig og overraskende oppdagelse. Under»øye av mikroskopen ny type glass har faktisk blitt observert. Veldig liten i størrelsen, noen få mikrometer Det er bare at disse krystallene kommer i to forskjellige former som hittil er ukjente på jorden: noen er nesten sfæriske i form og andre er sekskantede stangformede. Røntgenanalyse avslører at de faktisk er krystaller av grafitten av de krystallinske formene av Kullden samme som fortsatt er vanlig i våre blyanter.

Men disse krystallene har en tilleggsfunksjon. De inneholder i midten en karbon-nanostruktur som kan være en buckminsterfulleren, en molekyl sfærisk sammensatt av 60 atomer karbon og presenteres i form av ball fotball (derav kallenavnet fotballspiller). Denne nanostrukturen kan også være polyheksacyklooktadekan, et molekyl som består av karbon oghydrogen.

En spesifisitet til Chelyabinsk-meteoritten?

Den svært eksotiske arkitekturen til disse krystallene antyder at de ble dannet under forhold med høy temperatur og høy Press, som kan tilsvare øyeblikket for fragmenteringen av meteoritten i jordens atmosfære. Imidlertid gjenstår den nøyaktige mekanismen for dens dannelse å bli belyst. Disse resultatene ble publisert i tidsskriftet The European Physical Journal Mer.

Neste steg nå er å finne ut om disse krystallene er spesifikke for Chelyabinsk-meteoritten eller ikke, ved å se etter sporene deres i støvprøver fra andre meteoritter.