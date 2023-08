Ukontrollerbare flombranner på Tenerife, Tyskland

1800 hektar med skog har brent på øya Tenerife siden tirsdag. I Tyskland lammer enestående flom flyplassen og Frankfurts sentrum.

Tenerife ble en brann. Øya, kjent for sine skoger og daler, har brent siden tirsdag. 4000 mennesker ble evakuert som en forholdsregel og mange veier ble stengt. Tjenestemenn sa at brannen ikke var under kontroll.

«Arbeidet og operasjonene som ble utført gjennom natten var svært vanskelige. Dette er trolig den vanskeligste brannen på Kanariøyene, i hvert fall de siste 40 årene. sa Fernando Clavijo, president på Kanariøyene.

Den nåværende brannen har ødelagt 1800 hektar land. 13 fly og helikoptre kjemper for å slukke brannen. På bakken er 250 brannmenn satt inn. Arbeidet deres er komplekst. Brannen er voldsom. Området er bratt og vanskelig tilgjengelig.

Ekstremvær i Tyskland også: dusinvis Flyreiser ble kansellert på Frankfurt lufthavn onsdag kveld på grunn av hardt vær.

Selv bygater, kjellere eller t-banestasjoner bærer hovedtyngden av disse stormene. Mellom klokken 21 og 05 utførte redningsmenn nærmere 500 redningsaksjoner.

Stormen forårsaket også flom i andre regioner som Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz og Thuringia.