Flyttingen ble diskutert under et ekstraordinært europeisk toppmøte i Brussel torsdag og ble fredag ​​lagt til sanksjoner pålagt av utenriksministre, sa de samme kildene.

To tjenestemenn sa at Tyskland og Italia hadde økt bestillinger for prosjektet, som ble støttet av et stort antall europeiske ledere under toppmøtet fredag.

Europeere har besluttet å fjerne muligheten for russiske tjenestepassinnehavere til å reise til EU uten visum på toget, som ble godkjent torsdag kveld 27.

Disse tiltakene er et svar på den ukrainske presidenten Volodymyr Zhelenskys oppfordring om å styrke europeiske sanksjoner mot Russland på grunn av okkupasjonen av Ukraina.

Fredag ​​begrunnet den russiske diplomaten Vladimir Putin beslutningen om å invadere Ukraina, og erklærte at det var «en spesiell militæroperasjon for militarisering og utslettelse av Ukraina, slik at ukrainere fritt kan velge sin fremtid fri fra undertrykkelse».

Som en påminnelse, kort før fredag, hadde Belgias statsminister Alexander de Groo allerede oppfordret til å stanse den russiske presidentens finanspolitikk. (Hans uttalelser er her)