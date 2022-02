Ukraina: «Alt tyder på at Russland planlegger et fullskala angrep», sier NATO-lederen.

NATO har flyttet sitt personell i Ukraina fra Kiev til Liv og Brussel vest i landet for å sikre deres sikkerhet.







Lagt ut 19.02.2022 kl. 22:09



D.– Alt tyder på at Russland planlegger en fullskala offensiv mot Ukraina, sa NATO-sjef Jens Stoltenberg til den tyske kanalen ARD lørdag.

“Vi er alle enige om at risikoen for angrep er veldig høy,” sa han. Stoltenberg sa på kvelden NATO kunngjorde overføringen av sitt personell fra Ukraina til Kiev, Liv, den vestlige delen av landet og Brussel.







Denne søndagen er et intervju med Zhelensky – Macron – Putin

Lørdag kveld sa Ukrainas president Volodymyr Zhelensky til Frankrikes president Emmanuel Macron at han ikke ville «gjengjelde» russiske «provokasjoner» i Øst-Ukraina og var klar for «samtaler» med Moskva.



Overført personale

NATO har flyttet sitt personell fra Ukraina fra Kiev til Liv og Brussel vest i landet for å sikre deres sikkerhet, sa en koalisjonstjenestemann til AFP lørdag.

“Sikkerheten til våre ansatte er overordnet, så ansatte har blitt overført til Liv og Brussel. NATO-kontorer i Ukraina fortsetter å operere,” sa en NATO-tjenestemann ikke noen stab.