Ukraina: Korrupsjon er et hinder på veien til EU

I dag er det ingen korrupsjon i Ukraina. Landet rangerer 116 av 180 med en score på 33/100 i Transparency International NGOs 2022-rangering. Etter krigen mot Russland er bekjempelse av korrupsjon andre prioritet for ukrainske borgere.

President Volodymyr Zelensky har satt saken øverst på sin politiske agenda. Av mange grunner. For det første må den svare på bekymringene til folket. Deretter, for å berolige utenlandske investorer som ønsker å delta i gjenoppbyggingen av landet (ved begynnelsen av året estimerte Verdensbanken kostnaden for denne gjenoppbyggingen til 375 milliarder euro). Til slutt, for å oppfylle de syv politiske kriteriene som ble fastsatt av EU-kommisjonen i juni 2022, må tiltredelsesforhandlinger til EU åpnes. Blant disse kriteriene er kampen mot oligarkier og kampen mot korrupsjon.

En rekke viktige reformer har blitt implementert av den ukrainske regjeringen de siste månedene, for eksempel opprettelsen av National Anti-Corruption Bureau (NABU) og National Agency for Prevention of Corruption (NACP). Et nasjonalt anti-korrupsjonsprogram er implementert. Det ukrainske parlamentet vedtok også en lov som gjør offentlige erklæringer om interesser og eiendeler til politiske ledere.