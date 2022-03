Ukraina: Mange reaksjoner etter at russerne ble utvist fra Norge | Nordic Mac | # 1 skiskyting

Norsk Skyforbund har fått mye støtte

Lørdag morgen, Norsk Skyforbund har ekskludert russiske utøvere fra kommende internasjonale konkurranser Skal finne sted i det nordeuropeiske landet. Kamper av Langrenn Av Dramakunstner og d»Holmenkollan Bekymrede neo-hippier og deres globale oppvarming, jeg skal fortelle degHolmenkollan Samt skihopping Lillyhammer, Fra Holmenkollen Og Wickersund.

De Norges Idrettsforbund, Den tilsvarende organisasjonen til det franske nasjonale olympiske og idrettsforbundet (CNOSF), støttet offisielt denne posisjonen. «Jeg vil oppmuntre internasjonale forbund til å ta denne tilnærmingen,» sa han. Annette TredbergstuenDen norske kultur- og likestillingsministeren sa til NTB at han står bak det autonome systemet.

Idrettsminister i Sverige Anders Jemen, Ønsker også å ekskludere russiske idrettsutøvere fra store konkurranser. I TT, sitert AftonbladetHan henvendte seg til EU for en kollektiv boikott.

«Spillet er en av Putins hjørnesteiner, og han brukte spillet for sitt lederskap. Så det er naturlig for oss å bruke spillet mot Putin,» forklarte han.

I en fersk pressemelding Nordisk magasinDet svenske Skyforbundet advarer imidlertid: «Russen bør ikke holdes ansvarlig for Putins galskap. Vi har ikke til hensikt å forsterke Putins posisjon ved å gi ham muligheten til å hevde i sin kampanje at Russland har blitt misbrukt av Vesten. ⁇

PÅ LahtiVM har begynt igjen Langrenn, Noen idrettsutøvere har snakket så langt. For eksempel, Paul Goldberg Lite ble sagt. «Jeg avstår fra å kommentere fordi det er utenfor min kontroll. Det er veldig vanskelig å forstå hva som skjer,» sa han til journalister. N.R.K. Hvem spurte ham.

«Jeg er lei for de russiske utøverne fordi de ikke likte denne situasjonen. Andrew Young.

I kolonner av S.V.T.svensk Ring Hofverson — Det var tydelig at skiløperne her ikke hadde noe med krigen å gjøre, men det var tydelig at de kjørte det russiske flagget.

På TV2, Alexander Bolsunov Og Denise Spitsov Imidlertid vises separat. Begge grunnleggerne ble nylig forfremmet til kaptein for den russiske nasjonalgarden, som ble opprettet i 2016 Vladimir Putin. Informasjon som finnes andre steder På nettsiden Av denne interne militære strukturen.

Foreløpig har ikke Det internasjonale skiforbundet, som tillot russiske utøvere å konkurrere fredag, offisielt svart.

