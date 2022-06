Ukraina: Russisk missil angriper kjøpesenter

En russisk rakett traff et «spennende» og brennende forretningskompleks i sentrale Ukraina mandag og drepte et ukjent antall mennesker, da den ukrainske presidenten oppfordret til et møte med G7-ledere i Tyskland for å gi «full, full støtte» for å få slutt på krigen .

Det russiske missilet traff et «travelt» kjøpesenter i sentrale Ukrainas Kremensuk, sa lokale tjenestemenn, og la til at tallet kan være mye høyere.

«Okupanter avfyrte missiler mot et forretningskompleks med mer enn tusen sivile. Kjøpesenteret står i brann og redningsarbeidere kjemper mot brannen. Dødstallet er utenkelig,» skrev presidenten på Facebook. Volodymyr Zelensky.

Bomben slo ned like etter middag foran en demonstrasjon i den nordlige byen Kharkiv, og drepte minst to mennesker og såret fem andre.

Søndag, for første gang siden 5. juni, ble Kiev truffet av russiske missiler mens harde kamper fortsatte øst i landet.

Tiden renner ut, sa Volodymyr Zhelensky, og G7 må gjøre alt for å få slutt på denne dødelige konflikten før slutten av året og vinteren.

Før kunngjøringen om streiken i Kremensk, forsikret Zhelensky, som talte ved videokonferanse fra Kiev, lederne for de syv industrimaktene samlet ved Elmav-slottet i de bayerske alpene om at det «ikke var tiden for samtaler». Moskva, ifølge en uttalelse fra den franske presidenten.

Under talen bak lukkede dører understreket president Paris at «Ukraina trenger full, omfattende, svært funksjonell støtte».

G7-nasjonene (Tyskland, USA, Frankrike, Canada, Italia, Japan, Storbritannia) har lovet sin urokkelige støtte: de vil fortsette å støtte Ukraina «etter behov».> – Øk presset. –

Samtidig vil stats- og regjeringssjefene, som har vært i møte siden søndag, fortsette å «øke presset på Putin», lovet Tysklands forbundskansler Olaf Scholes, som er vertskap for toppmøtet, spesielt rettet mot russisk økonomi.

En høytstående tjenestemann i Det hvite hus sa at de USA-ledede vestlige, spesielt de som sikter mot det russiske forsvarsetablissementet, ønsket å stramme Moskvas tau.

de»Prosedyre for å kontrollere russiske oljepriser globalt.Ifølge denne høytstående tjenestemannen.

Mens vilkårene for en slik handling bør defineres, sier vestlige Mr. Ser ut til å være klar til å akseptere Zhelenskys forespørsel. «Kontroller prisen på olje som okkupanten eksporterer».

Dette er et spørsmål som vil tørke ut en av Russlands viktigste inntektskilder.

Forbud

På den første dagen av utvekslingen deres på søndag, har noen av de syv industrialiserte nasjonene allerede forbudt nyskåret gull i Russland. Kreml sverget mandag at det ikke ville være «ingen grunn» til å referere til Russlands manglende betaling, til tross for alvorlige sanksjoner som har rammet den russiske økonomien siden starten av invasjonen av Ukraina 24. februar.

Russiske tjenestemenn sa imidlertid at to avdrag ikke hadde nådd skyldnere innen søndagens frist på grunn av sanksjoner.

Ettersom Kiev fortsetter å kreve høyere våpenforsyninger, vurderer USA nå å tilby et sofistikert «mellom- og langdistanse» overflate-til-luft missilsystem.

For Olaf Scholz minnet bombeangrepene søndag og mandag ham nok en gang om at «det er riktig å stå sammen og støtte Ukraina».

Russisk beskytning fortsatte i og rundt den østlige byen Lyciansk etter at russiske styrker fullstendig erobret dens vennskapsby og industrisenter, Chevroletonetska, etter uker med harde kamper.

«Lishisansk og nabolandsbyene lever veldig harde dager. Russerne ødelegger alt i deres vei.Sa Sergei Kaitoy, guvernør i Lukansk-regionen.

Å ta Lysychansk ville bringe russisk kontroll over hele Lukansk-regionen i Donbass industriområde.

Trusselen om en matkrise

Under utvekslingene eller under vanlige gruppefotosessioner var vestlige mennesker nøye med å uttrykke sin solidaritet under dette toppmøtet, ofte viet Ukraina-krigen og dens etterdønninger.

Når tusenvis av tonn korn forblir i dvale i ukrainske groper på grunn av beleiringen eller okkupasjonen av Svartehavshavnene av russerne, er matkrisen som truer en del av planeten svært påtrengende.

Vestlendinger krevde at Russland skulle få «flytte landbruksvarer gratis fra ukrainske Svartehavshavner».

Den britiske statsministeren Boris Johnson ber også om «hastende handling» for å gjenopplive Ukrainas store korneksport fordi fattigere nasjoner faller på randen, rapporterte Downing Street.

Denne alvorlige trusselen, som sprer seg i mange utviklingsland, står i sentrum for statsledernes samtaler mandag med ledere fra fem land (India, Argentina, Senegal, Indonesia og andre) invitert til Bayern i år. Fra sør til Afrika).

India, Senegal og Sør-Afrika avsto fra å stemme over en FN-resolusjon som fordømmer Russlands okkupasjon av Ukraina.

Indonesias president og G20-president Joko Widodo vil snart reise til Ukraina og Russland for å diskutere de økonomiske og humanitære konsekvensene av den russiske invasjonen.

Fremvoksende økonomier er spesielt utsatt for matmangel og klimakrise, en annen viktighet som de syv lederne må diskutere med gjestene sine.

Miljøorganisasjoner frykter at G7 vil trekke seg fra sin forpliktelse til å stoppe internasjonal finansiering av fossilt brensel i kjølvannet av Russlands gassmangel.

G7-lederne avslutter sitt toppmøte på tirsdag, den dagen Russlands president Vladimir Putin foretar sin første utenlandsreise siden invasjonen av Ukraina. Han reiser til Tadsjikistan, en tidligere sovjetisk og sentralasiatisk alliert.

Det allierte diplomatiske maraton fortsetter tirsdag på NATO-toppmøtet med 30 medlemmer i Madrid. Zhelensky måtte også delta på distansen.

Ledere vil bestemme hva de skal ha på seg i dette tilfellet.»Godt overIfølge koalisjonens generalsekretær Jens Stoltenberg vil 300.000 soldater på høyt nivå bli satt inn for å håndtere den russiske trusselen.