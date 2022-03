Ukraina-Russland-samtaler: Kiev krever «umiddelbar» våpenhvile og tilbaketrekning av russiske tropper (direkte)

Ukraina godtok søndag ideen om samtaler med Russland, til tross for at de påpekte at de «ikke egentlig tror» det kan sette en stopper for den russiske invasjonen som begynte torsdag morgen.







Av AFP

Lagt ut 28.02.2022 kl. 10:02 Studietid: 2 minutter



JegEn ukrainsk delegasjon ankom stedet for samtaler med Russland mandag morgen og krevde en «umiddelbar» våpenhvile og tilbaketrekking av russiske tropper, sa det ukrainske presidentkontoret. Gruppen ledes av den ukrainske forsvarsministeren Oleksi Resnikov. Presidentens rådgiver Mikhaïlo Podoliak følger ham spesielt.







På den femte dagen av angrepet sa Moskva under samtalene mandag at de ønsket å finne en «avtale» med Kiev, og at angrepet så ut til å møte mer motstand enn forventet.

Kampen fortsetter

Ukrainas statlige informasjonstjeneste melder at flere eksplosjoner ble hørt i Kiev tidlig mandag. Hovedstaden i Ukraina har opplevd en viss ro de siste timene. Kunne ikke bekrefte informasjon om eksplosjoner.

Ukrainske myndigheter har påpekt at de de siste dagene i hovedstaden har kjempet med flere avanserte fraksjoner og russiske sabotører og jaget dem bort.

Moskva har ikke offisielt annonsert et angrep på den ukrainske hovedstaden, men ukrainske styrker har i flere dager protestert mot angrep fra russiske styrker fra nabolandet Hviterussland i nord og nordøst. Det pågår kamper sør for hovedstaden, men russiske tropper ser ut til å være i trøbbel.







Russland «bremmer angrepet»

– De russiske okkupantene har bremset angrepstakten, men prøver fortsatt å vinne i enkelte områder, sa ukrainske embetsmenn i en uttalelse.

«Den ukrainske delegasjonen har ankommet den ukrainsk-hviterussiske grenseregionen for å delta i samtalene», heter det i en uttalelse fra presidentens kontor. – Hovedspørsmålet er en umiddelbar våpenhvile og tilbaketrekking av tropper fra ukrainsk territorium, sa han.

Det russiske militæret sier sivile kan forlate Kiev fritt

Det russiske militæret lovet mandag at sivile kunne forlate den ukrainske hovedstaden Kiev «fritt», og anklaget ukrainske myndigheter for å bruke den som et «menneskelig skjold» på den femte dagen av invasjonen.