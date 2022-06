Ukraina sier de har målrettet russiske militærbaser i Svartehavet

Ukraina sa tirsdag at de hadde målrettet boreplasser i Svartehavet, som de hadde brukt som militære «installasjoner» av russerne for å styrke deres kontroll over regionen.







Av AFP

Lagt ut 21.06.2022 kl. 18:48 Studietid: 1 minutt



S.På dette stedet organiserte Russland små garnisoner og lagret luftvernutstyr, inkludert radarer. Det vil si at disse basene har blitt anlegg som har hjulpet og bidratt til å styrke full russisk kontroll over den nordvestlige delen av Svartehavet, sa en regional talsmann. Konferanse.







Sitert av Interfax-Ukraine Mr. Ifølge Bratchouk var det også «spion»-utstyr på gassutvinningssteder som ligger 70 kilometer sør for havnen i Odessa i Sør-Ukraina ved Svartehavet.

Mandag påpekte han at disse nettstedene var «legitime militære mål» for Ukraina: «Dette er en liten garnison. Det er ikke bare en base for å utvinne gass,» sa han i en video lagt ut på Telegram-kanalen hans.







Sju personer ble meldt savnet mandag kveld, sa en russisk tjenestemann.