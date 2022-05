Ukraina, tre måneders krig: «I august skal vendepunktet spilles» for Donbass

Det er nå tre måneder siden Russland startet sin offensiv i Ukraina og er fast bestemt på å nå sine mål, spesielt i den østlige delen av landet, hvor kampene fortsatt intensiveres i Donbass-regionen.

Tirsdag gikk krigen i Ukraina inn i sin tredje måned, og til tross for hard motstand fra Qian-styrker er russiske tropper på nippet til å erobre hele Lukansk-regionen i den østlige gruvebyen Donbass. Hovedkampen har samlet seg i flere uker. Høytstående russiske tjenestemenn erkjente tirsdag at konflikten ville fortsette, og advarte forsvarsminister Sergei Shoi.Spesiell militær aksjonVil fortsette i Ukraina «til alle mål er nådd».

Nicholas Cossett er forsker ved Royal Higher Institute for Defense. Han var gjest i redaksjonen til RTL INFO 19H for å synliggjøre konflikten: – Det vi har sett de siste ukene er intensiteten og intensiteten i den russiske innsatsen nord i Donbass, men også sør i Donetsk, sa han.

Ifølge Nicholas Cossett vinner de russiske væpnede styrkene gradvis frem.ved å knaske, nesten dominere den nordlige regionen. (…) Vi ser at august var vendepunktet i Russlands erobring av Donbass.

Putins motiver er ikke klare

Nedgangen av byer i Øst-Ukraina er foreløpig forutsigbar. «Vladimir Putins mål er fortsatt svært prekære. I utgangspunktet gjorde vi dette forsøket på å styrte Ukraina. I dag er fokuset på Donbass. Alt avhenger av Russlands seier i Donbass.» Eksperten konkluderer.

Her er statusoppdateringen for den 90. dagen:

Ballast

Etter tilbaketrekningen av russiske tropper fra de to store byene i landet, hovedstaden Kiev i slutten av mars og begynnelsen av april, og deretter i mai Kharkiv (nordøst), anerkjente ukrainerne «vanskene» i noen dager. På Donbass-kullsengen dannet av provinsene Luhansk og Donetsk.

Moskva konsentrerer sin ildkraft i den ukrainske Redoubt-regionen i Lukansk-regionen, og prøver å omringe byene Chevrodonetsk og Lysitshansk.

Det ukrainske forsvarsdepartementet bemerket også at det pågikk harde kamper nær Bopasna- og Baghmouth-områdene.

Bakmuts fall i Donetsk-regionen vil gi russerne kontroll ved et veiskille

Ifølge ukrainske embetsmenn er den «største fiendtlige aktiviteten» funnet «nær Lisitsk og Severdonetsk», som russerne prøver å «spinne».

«I dag ser vi en økning i antall beskytninger i Severodonetsk (…) de ødelegger hele byen,» sa Sergiï Gaïdaï, guvernør i Lugansk-regionen.

Det britiske forsvarsdepartementet oppsummerer at «hvis Severodonetsk fanger lommen, vil hele Luhansk-regionen bli plassert under russisk okkupasjon».

Sør

Selv om ukrainerne krever regionale gevinster der, virker sør stabil. Sørkommandoen kunngjorde «fremgangen» for sine enheter fra mandag til tirsdag kveld.Via Mykolaiv-området i retning Kherson-området«Valutaen deres ble kontrollert av russerne som introduserte rubelen. Han anklaget» inntrengerne «for å drepe sivile som prøvde å rømme i en bil.

Ukrainske styrker angriper nå russiske stillinger med nylig innført vestlig artilleri, inkludert amerikanske haubitser, sa en ukrainsk militærtalsmann til AFP.

I tillegg har Danmark gått med på å levere Harpoon-missiler til Ukraina i et forsøk på å motvirke beleiringen av den russiske marinen på havnen i Odessa, som er avgjørende for hveteeksporten.

Ifølge Institute for War Studies (ISW) forbereder russerne seg på langsiktige operasjoner i sør og for å motarbeide ukrainske motangrep.

Titusenvis døde

Det er ingen samlet vurdering av de sivile som er berørt av konflikten. Bare i byen Mariupol anslår ukrainske myndigheter dødstallet til 20.000. På militært nivå anslår det ukrainske forsvarsdepartementet at Russland har mistet mer enn 29 200 mann, 204 fly og nesten 1 300 stridsvogner siden invasjonen startet 24. februar.

Innrømmet Kremls «betydelige tap». Vestlige kilder indikerer at rundt 12.000 russiske soldater ble drept, og en god fransk militærkilde anslår at AFP var rundt 15.000.

Det britiske forsvarsdepartementet understreker at disse tre månedenes tap er nærmere enn den sovjetiske hærens rekord i Afghanistan på ni år. I midten av april kunngjorde president Zhelensky at rundt 2.500 til 3.000 ukrainske soldater var drept og 10.000 såret.

Ingen uavhengig statistikk tilgjengelig.

En tredjedel av ukrainere som er fordrevne eller flyktninger

I følge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har over åtte millioner ukrainere blitt internt fordrevet. Med dette har 6,5 millioner flyktet til utlandet, mer enn halvparten av dem – 3,4 millioner – til Polen.