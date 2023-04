Ukrainas president Volodymyr Zelensky, invitert til NATO-toppmøtet i Vilnius, Belgia, tror svensk medlemskap innen den tid: «Vi prøver å komme dit»

Tyrkia har bedt om utlevering av dusinvis av motstandere som har ly i Sverige, mistenkt for å være kurdiske eller gulenistiske «terrorister» – sympatisører av bevegelsen til predikant Fethullah Gulen, anklaget av Ankara for å forsøke å styrte president Recep Tayyip. Erdogan. Tyrkiske tjenestemenn har kritisert Sverige for deres selvtilfredshet etter at en høyreekstremist brente en Koran i januar foran den tyrkiske ambassaden i Stockholm og under kameraets våkent øye.

Den ungarske regjeringen på sin side oppfordret i forrige uke Sverige til å «endre sin tone» og avslutte sin politikk med å «bashing» Budapest, som den sa var en forutsetning for enhver avstemning om svensk medlemskap i EUs NATO.

Lahbib understreket at Sveriges tiltredelsesprotokoll, som alle statsoverhoder og allierte regjeringer ga sitt samtykke til på et toppmøte i Madrid i juli i fjor, «er nok».

«Vi prøver å komme dit for Vilnius», sa sjefen for belgisk diplomati, med henvisning til det neste toppmøtet for NATO-ledere, som vil bli holdt i Litauens hovedstad 11. og 12. juli.

Ifølge ham var budskapet som ble sendt av ministrene til deres allierte til de tyrkiske og ungarske statsrådene på tirsdag den samme, noen ganger til og med «humoristisk», understreket han.