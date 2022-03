Ukrainernes utrolige og misforståtte teknikk for å avsløre russiske spioner

For å slippe løs en russisk «infiltrator», kjenner alle i Kiev nå teknikken: å få den mistenkte til å uttale ordet «palyanytsa». En vokal er så sterk at den er over. På russisk er dette et jordbær. På det ukrainske språket er dette det tradisjonelle brødet som er kjent for alle.

Enhver russer som tenker på denne taktikken som sovjetkrigene kan uttale ordet riktig.

I sjekkpunkter som drives av bevæpnede frivillige har systemet også en oppgradert versjon. I en uke ble alle med en mistanke spurt om hvor nærmeste filial til en bestemt «monobank» var. Nettbank uten noe byrå.

Pasha, en drosjesjåfør fra Kiev, fant opp sin egen. Han starter med refrenget 100% ukrainsk og siste hit «Olini, Olini». «Du begynner, se om han kan fortsette,» sa han til AFP.

I hjertet av denne første fasen av krigen, presset jakten på russiske «sabotører» sendt av Moskva, eller som opererer fra innsiden for å hjelpe fienden, Ukraina inn i en uke med maksimal mistenksomhet.

På sosiale nettverk dukker det opp bilder av «indirekte» sabotører hver dag.

26. februar ble likene av tre personer skutt og drept i ukrainske uniformer presentert for AFP på stedet som lik av russiske infiltratorer forkledd som lokale soldater.

Siden sist torsdag har russiske fallskjermjegere blitt fraktet til landsbyen Irbin, nordvest for Kiev, noen få kilometer fra Antonov militærflyplass, tidlig etter invasjonen torsdag.

Folk sier de lever i frykt for de gjenværende angrepene fra russiske styrker som beveger seg i deres favør i jungelen, angriper sivile og fungerer som «gjemmer».

— Vi har folk som ser ut som de har kommet herfra, men de begynner å skyte innbyggere, sier bankmedarbeider Andrei Lewandowski.

«Allerede installert»

Victor Selov, den ukrainske innenriksministerens medhjelper sendt til området for å kontrollere de mystiske inngrepene, er sjef for spesialstyrkens «Lance»-enhet, og AFP lover at folk vil «rapportere» og hans menn vil «handle». Sabotører».

Ifølge kommandør Selovan er noen grupper «sabotører» medlemmer av de russiske spesialstyrkene, som prøver å forstyrre dagliglivet i våre byer og landsbyer, så vel som i de bakre militærbasene.

Han nevner også tilstedeværelsen av celler fra de russiske hemmelige tjenestene og GRU (militær etterretning), «allerede etablert her før krigen» og «bidro til å forberede invasjonen».

En tredje gruppe er blitt dannet av «etterretningsagenter rettet mot å myrde forskjellige ukrainske ledere», sier han.

I 2014 ble det ukrainske nederlaget på Krim, annektert uten motstand, delvis forårsaket av en samling av to ukrainske generaler i Moskva, som overga seg til fiendtlige styrker med hele sin flåte.

Siden den gang hevder Kiev å ha utført utrenskninger i sine rekker, fra militæret til etterretning.

«Det russiske spionnettverket ble opprettet for mange år siden. Vi har ikke fjernet det, det gjenstår fortsatt arbeid,» sa han og vurderte dagen før starten på den russiske invasjonen 22. februar. Nasjonal sikkerhetsrådgiver Oleksi Danilov i Wall Street Journal.

Siden begynnelsen av den russiske offensiven har det ukrainske innenriksdepartementet fylt pressen med portretter av fangede russiske «infiltratører» hver dag, som en mann arrestert med eksplosiver i vesken på et kjøpesenter i Kiev.

«Nostalgi»

Ifølge Mykola Belesko, en militæranalytiker ved National Institute of Strategic Surveillance i den ukrainske hovedstaden, Moskva, er «forsøk på å kombinere ulike spaker, fra luftangrep til artilleri til disse infiltrerte kommandosoldatene, i hovedsak et middel for å støtte svært langsom fremgang.»

I Kiev ser du disse «sabotørene» overalt. Det sies at de sprer landminer i engene om natten, og markerer takene til bestemte bygninger. Disse fortsatte ryktene, ubekreftede, gir en viss paranoia.

Ibrahim Ibrahim Shelia, en 19 år gammel student som oppholdt seg i byen for å beskytte «blokken» fra bunnen av vollgraven, et boligtårn der noen få familier bodde, har allerede gjort sin vurdering.

«I dette nabolaget er 10 % sabotører», sier han, med andre ord «forrædere», pro-russiske ukrainere eller nostalgien til Sovjetunionen og «Stor-Russland».

Han sier at han stoppet den mistenkelige bilen og fant fire personer i den med to merkede kart over Ukraina, to bærbare datamaskiner, utgåtte ukrainske pass og «telefoner i flymodus eller telefoner uten internettforbindelse».

Så de for mange spionfilmer eller utviste cellene til russiske agenter? Uvitende om deres skjebne ble de overlevert til politiet.