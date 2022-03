Ukrainsk kandidat synger for landet sitt, «The Voice» forvirrer juryen: «One room» | TV

Mens den russiske invasjonen av Ukraina fortsetter og intensiveres rundt hovedstaden Kiev, fortsetter støtte- og fredsmeldinger fra hele verden. Mange ukrainske utlendinger føler behov for å vise sin kjærlighet til landet sitt. I går kveld, direkte på RTBF, hyllet den ukrainske kandidaten «The Voice Belgium» Diana Kovalova sitt hjemland under sitt første besøk på livescenen.

En forestilling utover strukturen i konkurransen, forklarte programleder Maureen Lewis. «Diana vil synge for seg selv og alle hun vil», forklarte kandidaten før han gikk forbi. Diana Kovalova bestemte seg for å covere Evan Dorns sang «Debe nema Siokotny» og oversette noen passasjer til fransk. «Alt som skjer i landet mitt, jeg vil snakke åpent,» forklarte den unge kvinnen som kom for å bo i Nammur sammen med foreldrene for å studere.