Ukrainsk konflikt: Den polske ordføreren som fornærmet Salvini angret ikke på noe

Tidligere i uken ble han møtt med en spesiell gave: en t-skjorte som viser president Putin, som Salvini ofte roste. – Det er hyklersk at han kom hit, sa den polske byrådslederen lørdag. Northern League-lederens tur til den polsk-ukrainske grensen har allerede vekket noen tanker i Italia. Salvini er faktisk kjent som en sterk motstander av immigrasjon og har allerede ved mange anledninger presentert seg selv som en beundrer av det russiske presidentskapet, uten å nøle med å kvalifisere ham som den «beste politikeren». Han la spesielt ut bildet sitt på Den røde plass, utsmykket med en undertittel «Putins hær» på en t-skjorte med et bilde av den russiske presidenten.

Det var denne T-skjorten som den polske ordføreren ga ham foran pressen som «ingen respekt». Deretter dro han til flyktningleirene og inviterte dem til å se selv «hva hans venn Putin gjorde».

Bilder av hendelsen spredte seg over hele verden og noen dager senere angret ikke herr Bagun på det. Jeg fortalte ham alt jeg ville fortelle ham, sa han da han besøkte et flyktningmottak i byen hans lørdag. Denne konflikten er ikke ny, «men Salvini har lenge støttet Putin og krigen hans. Kommer han nå hit for å vise sin solidaritet med flyktningene? Dette er hyklersk oppførsel.»