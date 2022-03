Ukrainsk teknikk for å avsløre omfanget av deres tap for russerne: «For en måned siden kunne vi ikke engang forestille oss det.

Ukrainas visestatsminister Mikhail Fedorov kunngjorde onsdag at Ukraina har bestemt seg for å utstyre seg med et «automatisert oppringningssystem for Russland» som bruker ansiktsgjenkjenning for å avsløre omfanget av deres militære tap for russerne.

«I dag bruker vi kunstig intelligens, søker profiler av russiske soldater på sosiale nettverk basert på kroppene deres (bilder) og informerer venner og slektninger om deres død,» sa han. Fedorov forklarte på Facebook. «Vi ringer automatisk til Russland for å fortelle sannheten om de russiske morderne,» la han til før han dro: «for en måned siden begynte vi å gjøre ting vi aldri kunne ha forestilt oss».

Visestatsministeren forklarte: «Fjerningen av myten om en «spesiell operasjon» der «ingen tvang til å delta» og «ingen dør».

Russland kalte offisielt invasjonen 24. februar en «spesiell militær operasjon». Bruken av ordet «krig» i dette landet for å beskrive denne intervensjonen skal straffeforfølges. Den 9. mars erkjente Moskva for første gang at det var fanger i Ukraina, og at mange av dem ble holdt fanget, og hevdet at det bare var profesjonelle soldater som kjempet der. I denne forbindelse har president Vladimir Putin lovet å ikke sende håndhevere eller reservister til Ukraina før denne datoen, og sa at bare «profesjonelle» har som oppgave å oppfylle de «oppsatte målene».

Fra de første dagene av invasjonen av Ukraina kunngjorde media og frivillige organisasjoner at unge russere var gamle nok til å tjene i militæret. I tillegg har samtaler fra mødre uten nyheter om sønner sendt til Ukraina mangedoblet seg på sosiale nettverk.