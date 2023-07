Ukrainske soldater møter landminer: «Jeg kan ikke forestille meg noe slikt»

Hovedårsak til skade

Disse våpnene har blitt brukt siden starten av den russiske invasjonen av Ukraina. Men for Zelenskys tropper er landminene mer kompliserte enn noen gang. Feller ville bli lagt til av russerne for å forhindre at mineryddingsutstyr mislyktes, og en annen mine ville bli forsøkt nøytralisert. – Miner er hovedårsaken til skader nå, sa en ukrainsk sersjant til amerikanske medier.

«Denne uken tok europeerne mer risiko mot Russland. Dette er en bekymringsfull endring.»

Spesielt når landet er ryddet, kan det gi soldater ubehagelige overraskelser. Ifølge den amerikanske avisen ville Vladimir Putins hær ty til små plastminer som ville bli spredt i minerydde soner. Materialet til disse enhetene kan gjøre deteksjon av eksplosiver vanskeligere, men også komplisere arbeidet til omsorgspersoner med mulige skader.

Bilder som viser ødeleggelsene forårsaket av mineeksplosjoner på linje med Ukraina har sirkulert på sosiale medier i flere dager.

Nok til å «redde mannskapets liv».

Zelenskys styrker insisterte imidlertid på at allierte pansrede kjøretøy tillot dem å passere gjennom disse tunnelene. «Amerikanerne bygde disse maskinene (Bradleys, red.anm.) for å redde mannskapets liv,» hyllet en soldat.