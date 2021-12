Ulike hudtoner og nøkkelfunksjoner er i kraft for noen emojier for å avbryte snarveien for statusoppdatering – Marseille News

WhatsApp gir ut hudtoneblandinger på WhatsApp beta for Android (Foto: WABetaInfo)

WhatsApp-oppdatering: WhatsApp, et populært nettsted for direktemeldinger, bringer fra tid til annen nye og spennende funksjoner til nettstedet for å gi brukerne en bedre opplevelse. WhatsApp er en prosessor som folk vanligvis bruker for å kommunisere med familie, venner og kjære. Denne applikasjonen lar folk holde nær kontakt med folk som bor utenfor landet.

I følge den siste utviklingen kommer WhatsApp, som eier metaen, med en ny funksjon som lar brukere velge forskjellige hudtonekombinasjoner for par-emojier.

“WhatsApp gir ut hudtoneblandinger i betaversjonen av WhatsApp for Android! WhatsApp aktiverer nå en ny funksjon for å velge forskjellige kombinasjoner av hudfarger når du velger noen få emojier, “tvitret WABetaInfo torsdag.

«Vi venter på en ny feilretting for betaversjonen av WhatsApp for Android gjennom Google Play Store, som vil fikse krasj på Android 12 (men den er allerede tilgjengelig som nettversjon), og WhatsApp slipper nå en ny en. Innslag i emojis, la han til.

WhatsApp-brukere liker å utveksle emoji mens de chatter på plattformen. Emojis bidrar til å formidle budskap bedre, så de brukes av de fleste brukere på daglig basis. “Endelig lanserer WhatsApp nå muligheten til å lage forskjellige hudtonekombinasjoner for par-emojier,” skrev WABetaInfo i sitt blogginnlegg.

Han påpekte at denne funksjonen tidligere ble funnet i WhatsApps endringslogg for Android 2.21.22.8, men var under utvikling på det tidspunktet. WhatsApp slipper nå dette alternativet for å velge betatestere:

Så fra nå av vil WhatsApp-brukere kunne velge forskjellige hudtoner når de velger visse emojier. Denne funksjonen er for øyeblikket tilgjengelig for noen betatestere. Ytterligere funksjoner er planlagt implementert og vil være tilgjengelig snart.

Utforsk klistremerkebutikken

I en annen viktig utvikling i WhatsApp har WABetaInfo annonsert at plattformen slipper en ny oppdatering for skrivebordsklienten gjennom den offisielle betakanalen, og bringer versjonen til 2.2147.9. Etter å ha implementert en ny måte å lage klistremerker fra bilder i betaversjonen av WhatsApp-skrivebordet, lanserer WhatsApp nå en ny funksjon for å utforske klistremerkebutikken direkte fra internett/skrivebordsklienten.

WABetaInfo skrev i sitt blogginnlegg at brukere nå kan åpne en ny klistremerkebutikk ved å trykke på plussikonet i klistremerkelinjen. Sticker Store vil lagre de samme klistremerkepakkene du ser på enheten din. Det vil imidlertid fungere annerledes. I dette tilfellet kan du ikke laste ned hele pinnepakken, men du kan velge et spesifikt klistremerke fra klistremerkepakken for å sende til folk mens du chatter.

I tillegg, “WhatsApp har lagt til et nytt lite tillegg: du kan nå trykke på klistremerket i chatten og se klistremerkepakken festet til den,” la WhatsApp Update Tracker til. Denne funksjonen er for øyeblikket tilgjengelig for betatestere; Brukere av den siste WhatsApp desktop betaoppdateringen. Andre aktiviteter er planlagt svært snart for alle brukere.

Ny snarvei for å avbryte statusoppdatering

Statusdeling på WhatsApp er nå allestedsnærværende. Brukere har nå muligheten til å dele posisjoner / historier på alle større sosiale medier. Historien eller statusoppdateringen forsvinner automatisk fra tidslinjen innen 24 timer.

En av de store forbedringene er at WhatsApp har annonsert at de snart vil gi ut en ny funksjon som lar brukere kansellere statusoppdateringer mens de laster ned. Det vil si at når brukere velger Avbryt-alternativet, slettes statusoppdateringen automatisk for alle. Når brukeren har delt statusoppdateringen på WhatsApp, vil alternativet “Avbryt” vises på skjermen om kort tid.

Denne funksjonen er nyttig for de som vil utilsiktet oppdatere statusen og fjerne den snart.

Nå, når en bruker trenger å slette en statusoppdatering, må de vanligvis velge statusoppdateringen de vil slette og klikke tre punkter for å slette statusoppdateringen. . Denne prosessen tar tid, og det er gode sjanser for å få et glimt eller to av dette nivået. For å unngå en slik situasjon vil denne funksjonen være nyttig. Denne funksjonen er for øyeblikket tilgjengelig for noen iOS-betatestere og vil snart være tilgjengelig for WhatsApp-brukere som ikke er beta.

