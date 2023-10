Ulovlig IPTV: «Netflix of sport» strammer skruen med et nytt verktøy som skal gjøre det mulig å identifisere brukere

Stilt overfor denne observasjonen bestemte noen britiske strømmetjenester seg for å stramme skruene og iverksette massive tiltak. Et av de siste høyprofilerte initiativene i denne kampen mot piratkopiering kommer fra den britiske sportsstrømmetjenesten DAZN, som nylig annonserte et strategisk partnerskap med cybersikkerhetsfirmaet Irdeto. Sammen har de utviklet et verktøy for å bekjempe ulovlig IPTV.

Via en pressemelding forklarte De Luther, administrerende direktør i Irdeto, at samarbeidet deres tar sikte på å bruke «Kunnskap opparbeidet over flere tiår for å bekjempe hacking og cybertrusler for å konfrontere hackere og cyberkriminelle.

Minst en halv million belgiere har en ulovlig IPTV-tjeneste: hva risikerer de egentlig?

Dette initiativet er avhengig av banebrytende teknologi og et team av eksperter fra DAZN for å bedre beskytte strømmingsinnhold. hvordan ? Konkret består løsningen som er utviklet av bruk av et vannmerke eller et unikt, usynlig merke, som vil limes på innholdet som sendes direkte av DAZN. Dette vannmerket vil tillate selskapet å spore ulovlige strømmer mer effektivt og identifisere ansvarlige brukere, for å iverksette passende tiltak. Denne teknologien bør gi en enorm måte å motvirke ulovlig IPTV.

Merk at DAZN ikke stopper der i kampen mot ulovlig strømming. I samarbeid med Videocities har selskapet også distribuert kunstig intelligens som er i stand til å oppdage ulovlige sportsstrømmer på nettet, inkludert på sosiale nettverk.

DAZN er imidlertid ikke det eneste selskapet som intensiverer kampen mot «pirat-TV». I Italia har en lov vedtatt i august i fjor som mål å forby disse tjenestene på nasjonalt territorium. AGCOM og interesserte parter har ansvaret for «Ta tiltak for å forhindre ulovlig kringkasting.» I tillegg gir loven store bøter på €5000 for å fraråde kunder fra slike ulovlige tilbud.