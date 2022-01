Ulovlig parti under fengsling: Boris Johnsons forsvar betraktet som “hånlig” og “forakt”

Den britiske statsministeren Boris Johnson innrømmet onsdag overfor parlamentsmedlemmer at han deltok på en fest på Downing Street midt i fengselet i 2020 og ba om unnskyldning uten å overtale opposisjonen til å trekke seg.

I det varme setet etter en rekke store skandaler har denne 57 år gamle konservative med et langvarig stjernerykte hatt sin vanskeligste ukentlige parlamentariske spørsmålsrunde som Brexits redningsmann siden han kom til makten i juli 2019. «Snublesteinen.

Den aktuelle hendelsen fant sted 20. mai 2020, i hagen til hans offisielle residens, på et sjokkerende tidspunkt for britene. Midt i den første bølgen av Govt-19 var det bare to som ble tillatt ute, og mange av dem klarte ikke å si farvel til sine døende kjære.

“Jeg beklager fra bunnen av mitt hjerte”

I det overopphetede Underhuset sa Boris Johnson at han estimerte kvelden som et arbeidsmøte hvor hundrevis av mennesker ble invitert med råd om hvordan man kan ta med en drink.

Han innrømmet at han akkurat ville ha fullført hvis showet var over “Teknisk sett” Reglene anses i samsvar “Millioner” Det britiske folket kan være helt annerledes. “Jeg beklager fra bunnen av mitt hjerte”, Han annonserte.

Boris Johnson sa at han vurderte det “Ansvarlig” Fra “Feil” Bekreftet, med nøye veide inngrep, dukket han opp i hagen den kvelden i 25 minutter, som han beskrev “Utvidelse av kontorer” Og så videre “Fortsette” Brukes med tanke på fordelene til det beste eksteriøret mot viruset.

“Latterlig” og “fornærmende”

Labour-opposisjonslederen Khair Stormer anklaget statsministeren for å lyve, og styrte i hans favør “Veldig latterlig” hva er det “Forakt” For sine kamerater. De “Det eneste spørsmålet” Ifølge Labour-lederen, britene eller hans parti “Setter ut”. Eller vil han ha det nå “Er det høflig å gå av?” han sa.

Det ser ut til at Boris Johnson ikke er trygg fra et mistillitsavstemning i partiet sitt, og noen individer vil ikke nøle med å uttrykke sitt sinne åpent på grunn av opphopningen av feil. Imidlertid vil dette alternativet i umiddelbar fremtid ikke lenger være begrenset til konservative, med navnene på finansministrene Rishi Sunak eller utenriksminister Liz Dres i omløp.

Skotske separatister fra SNP og de liberale demokratene har også bedt om hans avgang.

Boris Johnson siterte i mellomtiden en intern etterforskning ledet av seniorfunksjonær Sue Gray, hvis resultater nå er utformet for å være avgjørende for hans skjebne.

“Kan ikke fortelle sannheten”

Boris Johnson, som møtte en rekke avsløringer sent i fjor om partier organisert i maktkretser i strid med helsereglene for å bekjempe koronaviruset innen 2020, har sett påstandene nøye.

TV-kanalen ITV avslørte mandag kveld at det var en e-post sendt til rundt 100 personer av statsministerens generalsekretær Martin Reynolds 20. mai 2020. “Ta med flaskene dine”, Innringeren startet invitasjonen “Nyt det gode været” I tilfelle av en drink “Med sosial ekskludering” I hagen til regjeringshuset.

Tretti eller førti personer besvarte samtalen, ifølge pressen, inkludert Boris Johnson og hans forlovede Gary. Men, lover Downing Street, han leste ikke denne e-posten, og det er liten tvetydighet i arrangementets festlige karakter.

På Twitter anklaget Association of Relatives of Govt Victims britene for å ta bort rettferdigheten. “Til tullinger som later som de ikke vet at det er en fest”, “Han kan ikke fortelle sannheten, må gå”.

Boris Johnson ble med unntak av høytidene svekket av mistanken om løgner om å finansiere den luksuriøse oppussingen av hans offisielle bolig, inngå avtaler med venner under epidemier eller støtte.