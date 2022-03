Ulovlige videospillsider har blitt blokkert av franske domstoler

En domstol i Paris har beordret franske internettleverandører til å blokkere tilgang til nettsteder som lar piratkopierte Nintendo-spill lastes ned, etter rettslige skritt initiert av Nintendo.

For dette formål har en domstol i Paris beordret fem store franske bredbånds- og mobilinternettleverandører, Bouygues Telecom, Orange, Free, SFR og SFR Fiber, til å blokkere tilgangen til fem nettsteder i Frankrike som gir uautoriserte kopier av abonnentenes spill. Nintendo Switch: www.nsw2u.xyz, www.nsw2u.net, www.nsw2u.com, www.nsw2u.org Og www.nsw2u.site. Disse sidene er godt kjent for brukere over hele verden som ønsker å oppdage og laste ned piratkopier av spill til Nintendo Switch, inkludert de siste overskriftene. Denne avgjørelsen er gjenstand for klage.

Blokkerte nettsteder forårsaker betydelig økonomisk skade og bildeskade på alle utviklere og utgivere av videospill for Nintendo Switch-konsoller. Nintendo tar denne rettssaken ikke bare på egen hånd, men også på vegne av de mange videospillutviklerne som tjener penger på lovlig salg av spill til Nintendo Switch. Nintendo fremmer og oppmuntrer til utvikling og kreativitet, og støtter sterkt utviklere som lovlig lager nye og innovative spill.

Nintendo oppfordrer forbrukere til ikke å laste ned plagierte kopier av spill til Nintendo Switch, da dette kan påvirke funksjonaliteten og opplevelsen til ekte Nintendo-produkter, enten det er videospill eller Nintendo Switch-konsoller. For eksempel kan nedlasting og kjøring av stjålne versjoner sette en farlig kode på brukerens konsoll og sette dem i fare.

For mer informasjon om Nintendos kamp mot tyveri, se Nintendos anti-tyveriside.