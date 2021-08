Ultimate guide: Australia v Sweden (semifinale omkamp)

Matildas kommer til å gå inn i ukjente farvann mandag kveld, mot Sverige i sin første olympiske semifinale.

Her er alt du trenger å vite om vårt neste spill.

Bakgrunn

Det har vært en uke som ingen fan av australsk fotball noensinne vil glemme. En gruppe verdensmakter, kvalifisering for knockout -rundene og en berømt seier mot alle odds, og beseiret historiske sportsrivaler Storbritannia, ikke mindre.

Matildas kom inn på Kashima stadion fredag ​​kveld vel vitende om at ikke bare britene, men historien, ville være deres motstand. Aldri før har australske kvinner kommet seg forbi kvartfinalen i noen internasjonale turneringer.

Den europeiske opposisjonen viste seg også å være et vanskelig forslag, ettersom Matildas siste seier over europeiske motstandere i en storturnering var for over 10 år siden mot Norge, i FIFA verdensmesterskap for kvinner i 2011. Trener Tony Gustavsson og laglaget hans trengte en flott hodebunnen, ga Storbritannia sitt beste skudd.

Enten det er Kennedys forløsende olympiske mål, Kerrs siste uavgjort, Teagan Micahs store glans på mål, Fowlers gyldne øyeblikk eller de siste ti minuttene med vanvittig forsvar, kan ingen nekte for at kvartfinalen vil. De hadde alt.

Australsk TV -sportshistorie ble brutt i forrige uke, med Matildas som registrerte de høyeste karakterene for alle australske damelagsarrangementer under deres oppgjør med Sverige.

Imidlertid var kvartfinalen mot Team GB over en halv million flere, med 2,24 millioner innstilt for å se laget lage historie, med de aller fleste underholdt grundig.

Team

Før Storbritannia -kampen var det mye snakk om at Gustavssons valgmuligheter, spesielt hodepine, måtte velge bare en tre fremover fra hele angrepsdybden.

Valget om å danne den erfarne trioen til Foord, Simon og Kerr kom ikke som en overraskelse, og alle tre var kjent for sine scoringseffekter i store kamper. Kaptein Kerr var inspirerende både i reguleringstid og på overtid, mens Simon og Foord forble konstante trusler på flankene.

Spørsmålet kan vokse de neste dagene om hvordan midtbanespiller Mary Fowler brukes til Sverige -kampen. Etter å ha kommet inn som vikar sent i andre omgang, slet en utrettelig Fowler i midten av parken før et øyeblikk av plass ble utnyttet fantastisk.

På den annen side ser det ut til at laget er i form uten suspensjoner foran Sverige -kampen. Svenskene vant overbevisende i kvartfinalen, mens Australia trengte 30 minutter til for å avgjøre resultatet.

Det er alltid vanskelig å gå tilbake etter en 120 minutters innsats, men trener Gustavsson har tro på at laget vil komme seg i tide, med alle former for vitenskap og erfaring for å hjelpe i den innsatsen.

“Du snakker om et langt spill og overtid, jeg kan ikke la være å gi æren til vårt idrettsvitenskapelige lag, vårt idrettsmedisinske team for alt forberedelsesarbeidet de har gjort med spillerne.”

Historie

Kan vi kalle et spill som skjedde for mindre enn to uker siden historie? Det kan vi absolutt.

Ånden som ble vist i vår seier i Storbritannia fremhever hvor langt Matildas har kommet i denne turneringen. Mye har endret seg siden vi spilte svenskene på Saitama stadion, hoodoos er ødelagt, sportslegender er født.

Vår andre gruppekamp mot skandinaverne ga australierne mange leksjoner om hvordan de skulle konkurrere. I et energisk forsøk på å gjenvinne ledelsen tidlig i andre omgang, tvang Sverige til slutt uavgjort og tok deretter ledelsen da australierne ikke klarte å kapitalisere og gjenvinne kontrollen.

Da ballen falt til Sam Kerr på slutten av Storbritannia -kampen, med en sjanse til å utligne, må tankene ha vendt seg til de tapte mulighetene i Sverige -kampen. Sikkert var dette Australias sjanse til forløsning, til å komme med en uttalelse, og som det heter “du kan ikke beholde en legende lenge”.

Etter et tap i gruppespillet for svenskene, som lot mange av spillerne gå i stykker og lurte på hva som skulle til for å slå en så stor motstander, ville det være forståelig å gli inn i et skall. Ånden til å fortsette å kjempe når nok en endring dukket opp, fremhever imidlertid lagets tro og motto ‘never say die’.