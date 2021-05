Ultimovacs for å analysere ASCO UV1 fase I-data om webcast og investormøter

Oslo, Norge – (FORRETNINGSLEDNING) – Ultimovacs ASA (“Ultimovacs”) (OSE ULTI), en klinisk iscenesatt leder innen immunstimulerende kreftvaksiner, kunngjorde i dag at ledergruppen vil diskutere abstrakte data fra en plakatpresentasjon på American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2021 Årsmøte på en serie med investorarrangementer i mai, som begynner med en live bedriftens webcast torsdag 20. mai 2021.

Sammendraget har tittelen “A Phase I Clinical Trial Investigating Telomerase UV1 Vaccine in Combination with Pembrolizumab in Pasients with Advanced Melanoma.” Tilbyr en oversikt over den enkeltarmede, åpne studien som undersøker sikkerheten og toleransen ved å kombinere Ultimovacs universelle kreftvaksine UV1 med kontrollpunktinhibitoren pembrolizumab hos pasienter med metastatisk malignt melanom.

ASCO-sammendraget vil være tilgjengelig på selskapets nettside onsdag 19. mai kl. 23.00 CEST og vil bli presentert på ASCO 2021-årsmøte som vil bli holdt nærmest fra fredag ​​4. juni 2021 til tirsdag 8. juni 2021 Den fullstendige presentasjonen av ASCO Årsmøteplakaten vil være tilgjengelig på Ultimovacs nettsted 4. juni 2021.

Detaljer om investorhendelse:

Begivenhet: Live bedriftens webcast



Dato og tid: Torsdag 20. mai, 10:00 CEST



Presentatør: Carlos de Sousa, administrerende direktør. Webcasten vil være tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, og det vil være mulig å legge ut spørsmål under presentasjonen via webcasten.



Webcast-lenke

Begivenhet: Radforsk Podcast RADIUM



Dato og tid: Torsdag 20. mai, 14:00 CEST



Presentatør: Carlos de Sousa, administrerende direktør; Jens Bjørheim, markedsdirektør. Podcasten vil være tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.



Podcast-lenke

Begivenhet: Syvende årlige Immuno-Oncology Innovation Forum, SACHS Associates (18-20th Mai 2021)



Dato og tid: Torsdag 20. mai, 19:25 CEST



Presentatør: Carlos de Sousa, administrerende direktør



Møte lenke

Begivenhet: ABG Sundal Collier Life Science Summit 2021 (holdt virtuelt)



Dato og tid: Tirsdag 25. mai, 16:00 CEST



Presentatør: Carlos de Sousa, administrerende direktør

Begivenhet: Biostock Life Science Spring Summit (holdt nesten)



Dato og tid: 26. – 27. mai



Presentatør: Carlos de Sousa, administrerende direktør



Møte lenke

Om Ultimovacs



Ultimovacs søker å bli ledende i utviklingen av immunstimulerende vaksiner for å behandle et bredt spekter av kreftformer. Ultimovacs ‘fremste universelle kreftvaksine, UV1, utnytter den høye prevalensen av human telomerase (hTERT) for å være effektiv i de dynamiske stadiene av tumorvekst og dets mikromiljø. Ved å lede immunforsvaret til hTERT-antigener som er tilstede i mer enn 80% av alle kreftformer, driver UV1 CD4-hjelper-T-celler til svulsten med målet å aktivere en immunsystemkaskade for å øke antitumorresponsene. Ultimovacs strategi er å klinisk demonstrere effekten av UV1 på mange typer kreft og i kombinasjon med andre immunterapier. Selskapet vil utvide sin portefølje ved hjelp av sin nye TET-plattform, som er en innovativ vaksine teknologi som kan generere flere kandidat vaksiner designet for å oppnå økt T-celle respons på et bredt spekter av målantigener.

