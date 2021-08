Ulykker forstyrrer finalen i den første etappen i Ladies Tour of Norway

Etter en lang pause hadde Kristen Faulkner (Group TIBCO-Silicon Valley Bank) en seier i 1. runde på den norske dameturen, men åpningsfasen av Women’s WorldTour-løpet så to store ulykker.

Halvveis opp på etappen gikk et tjue ryttere ned på Pelton, og i finalen kolliderte seks ryttere to kilometer fra hverandre og fanget ytterligere to.

Denne andre krasjen, i hjørnet til høyre, spilte en rolle i hvordan løpet endte. Mange ryttere hadde syklene bare oppreist gjennom svingen, en rytter skjøt hjørnet, red på gresset og kom tilbake til veien.

Peltons jakt ble avbrutt i et avgjørende øyeblikk da Faulkner var 15 sekunder foran da elveturen mislyktes og mange måtte gå sakte for å unngå å krasje seg selv. Faulkner vant pallen med bare en sykkellengde, noe som kan ha gjort en forskjell.

Da Harveys bakhjul gled, begynte det en kjedereaksjon med Audrey Gordon-Rocket (Trek-Segafredo), Jean Gorever (Live Racing) og Elena Chechini (Team SD Works).

I et forsøk på å unngå å ri på de falne rytterne, snublet Leah Thomas (Movistar Team) og Marta Cavalli (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) over hverandre, men begge reiste seg raskt igjen. Christine Majerus testet kapteinen Tsjetsjenia, som skled et godt stykke gjennom asfalten og ble fanget av Corey Rivera (team DSM) før han fortsatte.

Ettersom krasjet skjedde i løpet av de tre siste kilometerne av løpet, fikk alle åtte syklistene samme tid som laget de var i på tidspunktet for krasjet og tapte ikke tiden til resten av Peloton.

Heldigvis hadde ingen av dem store skader, og de burde alle være klare til å starte den andre fasen.

I det første krasjet ble Marjolin Von Zelouf (Drops-Le Cole S / P Tempor) droppet av og kjørt til sykehus, mens de andre syklistene, inkludert Von Jeloufs Jose Loton, Lucy Kennedy, Urska Gicard (begge lag sykkelbytte, Zup) ,, AV Quizpers (All Live Racing), Erie Jonamine, Diana Bezula, Nina Kessler (All Team Dipico-Silicon Valley Bank), Alice Maria Arsufi, Sierra Consoni (Both, Valcar-Travel & Service) Anosca Coaster, Julie Van D Team Jumbo-Wisma), Ursa Binder (Ali PTC Lubljana), Anne Dorte Yasland, Marie Holmore (begge team-hi-tech produkter), og Sunny Kant (Plantour-Pura) endte på scenen, Kant og Lotan på topp 20..

Etter etappen kunngjorde Von Zelouf-teamet at røntgenbilder ikke viste noen brudd.