Under Charlenes retur gikk ikke denne forvirrende detaljen ubemerket hen

Hele verden ventet på den store returen til Charlene-klippen i Monaco. Dette gjøres nå mandag 8. november 2021. Etter åtte måneder i Sør-Afrika har prinsessen endelig sluttet seg til kansleren med mannen sin og barna. De første bildene av comebacket hans ble umiddelbart lekket, og informerte lesere la umiddelbart merke til at en liten detalj var feil med bildene.

Faktisk, på ingen av bildene som ble tatt den dagen hadde Charlene gifteringen på fingeren. En spesial som kom for å forsterke ryktene om at det skulle være vann i gassen innen det kjente prinseparet. Fordi den offisielle versjonen sier at Charlene skal bli i Sør-Afrika etter en ØNH-infeksjon som krever operasjon, ser det ut til at prinsessen har vært så langt unna for sin mentale helse og helsen til ekteparet hennes. .

På sin side fortsetter Albert å benekte enhver spenning i paret. “Hun dro ikke fordi hun var sint på meg eller noen andre.”, sa han til det offentlige magasinet. “Han skal til Sør-Afrika for å revurdere arbeidet til stiftelsen sin og tilbringe litt tid med broren sin og noen venner.” Så la oss se hva Charlene har med ringen på fingeren under hennes neste opptreden?