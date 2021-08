Under den blå turen til Expo 2020 Dubai: Hva er i publikum – Nyheter

Fremtiden for våre hav er i forkant av bekymringene for miljøpåvirkningen vår verden står overfor, og Expo 2020 illustrerer nye tilnærminger for å sette innovasjon ved Center for Maritime Safety under Dubais blå reise.

Turen er en del av en serie med selv guidede turer laget av Expo 2020 Dubai, slik at besøkende kan reise til et bredt spekter av steder i løpet av arrangementets seks måneder.

Etter hvert som stigende temperaturer og økende befolkning øker presset på verdenshavene, står vi overfor miljøutfordringer som plastforurensning og biologisk mangfold under det blå, med det overordnede målet å fremme endring og spørre hvordan vi kan samarbeide for å bedre håndtere klimaendringer.

Stoppene for turen er som følger:

Philippines Pavilion: Den filippinske paviljongen, designet som et korallrev, utforsker hvordan dette landet på mer enn 7000 øyer fungerer for å beskytte våre hav.

Seychellens paviljong: Som leder på Pavilion Blue Economic Agenda tilbyr Paviljongen en rekke følelsesmessige opplevelser som taler til fylkets nåtid og fremtid, som illustrerer hvordan øynasjonen iverksetter tiltak for å beskytte marine økosystemer. Besøkende kan se noen av øyas mest truede arter, inkludert den sørlige blåhvalen og spermhvalen.

Monaco Pavilion: Monaco -paviljongen avslører hvordan den bruker sofistikert forskning for å beskytte livstruende marine liv rundt om i verden.

Norway Pavilion: Under temaet ‘Pioneer Sustainable Ocean Solutions’ viser den norske paviljongen landets maritime arv og forklarer hvordan ny teknologi håndterer marint avfall, gjør fiskeri mer holdbart og beskytter polare økosystemer.

Hammour House: Hammore House øker bevisstheten om farlige koralløkosystemer ved å lage et unikt kunstinstallasjons- og fellesskapsprosjekt, ‘rev’ fra resirkulerte og bærekraftige materialer.

Kontinuerlig takknemlighet, egen veiledning, tematurer, ekspansiv plass, arkitektur, familieaktiviteter og mer er tilgjengelig gjennom appen www.expo2020dubai.com og Expo 2020-appen, som lar besøkende lære om attraktive Expo-opplevelser i henhold til deres interesser.

Fra 1. oktober 2021 til 31. mars 2022 samler Expo 2020 mer enn 200 deltakere, inkludert 191 land, og inviterer millioner av besøkende til å samarbeide om måter å beskytte planeten for våre lokalsamfunn og fremtidige generasjoner, og skape den nye verden.

Søk på Times Times.com

Anjana Shankar Anjana Shankar, journalist fra De forente arabiske emirater, jager globale historier om konflikt, migrasjon og menneskerettigheter. Han har rapportert fra spissen for krigene i Jemen og Syria og har skrevet mye om flyktningkrisen i Bangladesh, Irak og Europa. Fra å intervjue Dash -krigere til å infiltrere UAE -militæret i Jemen og dekke jordskjelv, flom, terrorangrep og valg, har han kommet ut av verdens farligste konfliktsoner uten hat. Anjana, som har syklet med mer enn 14 års erfaring, er for tiden assisterende redaktør ved College Times og leder rapporteringsteamet. Hun snakker ofte om kvinners empowerment på sin Facebook -side som har mer enn 40 000 følgere.