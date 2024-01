Under salget, her er de 5 beste kampanjene på Nike-nettstedet!

Viktig: Air Force One på -35 %

Nike Air Force One Low ©Nike

Stjernemerket, som ble dronningen av streetwear, feirer 40 år med suksess. Med alle de ikoniske elementene, sydde forsterkninger, feilfritt skinn og en basketball-inspirert stil, følger Nike Air Force 1 Low den originale modellen nesten linje for linje. Gratulerer med dagen !

En viktig mote: genseren på -50 %

Nike genser med rund hals ©Nike

Nike Sportswear Club Fleece-topp er laget av mykt, behagelig fleecestoff og er et must-have og har en brodert logo på venstre bryst for stilig hverdagsstil.

Perfekt for vinteren: dunjakken til -50 %

Nike dunjakke ©Nike

Hold deg varm i denne stilige mellomvektige dunjakken. Denne Nike Club-modellen har PrimaLoft® Thermoplume-isolasjon og vannavstøtende ripstop-stoff for å hjelpe deg å møte kulden i regntunge klima. Tynn elastisk kant ved fald og mansjetter holder på kroppsvarmen og holder kjølig luft og fuktighet ute.

For løpende fans: Nike React Live på -35 %

Nike reagerer live ©Nike

Nike React Live lar deg skinne hver dag med sitt innovative snøresystem og Nike React-teknologi som gir en myk, komfortabel tur. Den synlige sømmen og komposittoverdelen gir et DIY-preg, mens den lave løpesilhuetten gjenspeiler historien til Nike Running.

Et klassisk og elegant par: Nike Blazer Mid på -50 %

Nike Blazer Mid ©Nike

Bare fordi du liker å holde deg orientert betyr ikke det at du ikke kan gå videre. Ved å opprettholde den klassiske enkelheten og komforten du elsker, er din favorittbasis oppdatert for moderne tid. Ekstra gummi strekker seg fra mellomsålen til Swoosh for et snev av dristighet (og et nikk til Nike-innovasjon siden 70-tallet). Patchwork-overdelen gir et preg av retrostil.

