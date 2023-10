Undergangen til Company X, tidligere Twitter, siden Elon Musk

de Wall Street Journal melder at antallet daglige brukere går ned Denne prosentandelen oppnås hos minst 15 millioner brukere.

Annonseinntektene faller sammen

Minus 42 %. Dette er tapet av annonseinntekter for selskap X, sammenlignet med de 11 månedene før oppkjøpet. Ebiquity, et markedskonsulentfirma, jobber med 70 av de 100 gruppene som bruker mest penger på annonsering. Ifølge selskapet samarbeidet bare to av dem med X for å vise annonser på plattformen i september i fjor.

Nettverkets image blir dårligere, og virkningen er ikke en engangshendelse. Nedgangen i annonseinntekter har vært jevnt nedadgående siden oppkjøpet av Elon Musk.

Appnedlastinger ble også betydelig påvirket

I det første året så selskapet X en nedgang på 38 % i nedlastinger av appen sin. Mens den digitale verden og noen av Xs konkurrenter får fart, er den i fritt fall.

Mester av forvrengning

Siden Elon Musks overtakelse av selskapet har flere utestengte kontoer klart å gjenvinne sin plass på den tidligere Bluebirds territorium, spesielt Donald Trumps konto.

Senter for bekjempelse av digitalt hat deler alarmerende tall. Homofobiske utsagn økte med 40 %, antisemittiske fornærmelser økte med 60 %, og rasistiske ytringer økte med svimlende 200 %.

I følge en studie fra NewsGuard kommer mer enn 74 % av feilinformasjonen om den israelsk-palestinske konflikten fra «verifiserte» kontoer. Hvordan blir du avhengig av X? Når du betaler. Denne tilnærmingen setter beregning foran og i sentrum i anbefalingsalgoritmen. Det er nok til å sende frysninger nedover ryggraden, og få deg, mer enn noen gang, til å være forsiktig når du leser «informasjon».