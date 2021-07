Underjordiske tog fylles med vann som en del av “1000 år med kraftig regn” i Kina | Utenriksnyheter

Noen deler av Kina har blitt rammet av “1000 år med kraftig regn” – scener med underjordiske tog som fylles opp med vann.

Mer enn 20 cm regn falt i byen Zhengzhou i Henan-provinsen på en eneste time tirsdag. I Nylige europeiske flom, De mest berørte områdene Tyskland 18,2 cm på tre dager.

Flommene drepte minst 12 mennesker og tvang 100.000 til å flykte fra hjemmene sine, ifølge Kinas statlige nyhetsbyrå Xinhua.

De mest tragiske scenene nå i Zhengzhou forårsaket av alvorlig flom. Folk fanget i tunnelen – noen reddet, men andre videoer viser døde kropper

Bilder og videoer fra området viste bekker som strømmer gjennom gatene, med redningsmenn som jobber for å evakuere fangede mennesker.

Elektrisitet ble kuttet av i noen deler av byen, tog ble stoppet, veiene ble stengt og flyene ble forsinket.

Innlegg på sosiale medier viste passasjerer strandet i midje-dype flomvann på et T-banetog.

En internettbruker skrev på sosiale medier: “Vann steg opp utenfor hytta, og det lekker fra døren.

“Vannet nådde brystet mitt.

“Jeg var veldig redd, men det mest skremmende var ikke vannet, men den økende lufttilførselen i hytta.”

Byen Zhengzhou fikk mye regn.





Sky News Asia-korrespondent Tom Cheshire twitret: “Veldig triste scener i Zhengzhou nå med kraftig flom. Folk fanget i tunnelen – noen reddet, men andre videoer viser døde kropper.”

Zhenzhou, hovedstaden i Henan, har en befolkning på over 10 millioner og ligger ved bredden av den gule elven – en KinaDe største vannveiene.

Andre byer i Henan – inkludert Rusho – ble ødelagt av vann.

Shaolin-tempelet i Dengfeng måtte lukkes, og et aluminiumsanlegg eksploderte i byen og sendte vann inn i anlegget.

Longmen Grotos, et UNESCOs verdensarvliste med kalksteinsskårne Buddhaer opp til 500 e.Kr., er også truet av flom.

Zhengzhou har en befolkning på over 10 millioner.





Mer enn 30 magasiner i Henan har overskredet advarselnivået, med regn over natten som forårsaket et brudd på 20 meter ved Yihetan-dammen i Luoyang, vest for Zhengzhou.

I Zhengzhou sa flomkontrollhovedkvarteret at byens Gujiajui-reservoar hadde blitt brutt.

Fra lørdag til tirsdag fikk 3535 værstasjoner i Henan mer enn 5 cm regn, hvorav 1614 fikk 10 cm og 151 25 cm mer.

På kinesisk president Xi Jinping sa han: “Forebygging av flom har blitt vanskeligere.”

Flom i Kina i regntiden er ikke uvanlig, men utvidelse av byer og ombygging av jordbruksland til hjem har satt flere mennesker i fare.

Prognoser forutsier kraftig regn til torsdag.