UNDERSØKELSE – Med Alibaba har de belgiske tollvesenet dårlig presse: «Liege er Europas svarte hull»

I flere måneder har etterforskningsteamet undersøkt hjertet av Liege lufthavn. Og i 2021 flyttet den kinesiske e-handelsgiganten Alibaba dit. Men eksistensen av dette selskapet er ikke uten konsekvenser, spesielt for de 200 tollerne på stedet som er overbelastet av ankomsten av pakker i store mengder. Og dette blir overvåket nøye av en mann ved navn Bernard, den europeiske tolletterforskeren. Den opererer utenfor Belgia. Administrasjonen hans nekter å la ham snakke i mikrofonen, men for ham er risikoen for høy til at han kan tie.

Kriminelle organisasjoner utnytter denne flaskehalsen til å importere varer.

«Det er millioner og millioner av pakker som ankommer Alibabas sentrum.» Bernard sier: «Dette Noe som betyr at de hindret tollarbeidet i Liège ved å oversvømme dem med pakker. Dermed bestemte kriminelle organisasjoner som opererer innen logistikk over natten å utnytte denne flaskehalsen til å importere varer samtidig, som deretter går inn i svindelsirkler.«

Kriminelle organisasjoner opererer fra Kina. De gjør sitt beste for å frakte varer til en lavere kostnad til Europa, uten å betale toll eller moms. Kunden betaler fortsatt for produktet sitt til kostpris. Dermed havner tilsvarende toll og merverdiavgift i lommene til svindlerne og ikke i statenes lommer. I flere år har EUs underskudd på merverdiavgift nådd 140 milliarder euro.