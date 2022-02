Undertaker hadde blitt hentet inn i 2022 WWE Hall of Fame

Først annonsert av New York Post og senere bekreftet av WWE Twitter-kontoen, vil The Undertaker bli innlemmet i 2022 Hall of Fame.

I år vil alle festivalene, inkludert WrestleMania og Hall of Fame, bli holdt i delstaten Texas hvor Deadman er.

WWE har nettopp gitt ut en pressemelding:

“Stamford, Connecticut, 18. februar 2022 – WWE (NYSE: WWE) kunngjorde i dag at The Undertaker vil bli innlemmet i WWE Hall of Fame ved en seremoni holdt på American Airlines Center i Dallas fredag ​​1. april, som en del av WrestleMania Week. Og vil bli sendt direkte overalt ellers på WWE-nettverket. The Undertaker hadde blitt en av de mest populære superstjernene i WWE-historien og et popkulturelt ikon. Siden WWEs debut i Survivor Series fra 1990, har «The Phenome» vært vertskap for nesten alle store WWE-mesterskap og inneholdt noen av de mest minneverdige kampene i hans 30-årige ligakarriere. I tillegg hadde The Undertaker en 21-årig historie med bryting. I 2020 dukket The Undertaker opp på WWE Network-dokumentarserien “The Undertaker: The Last Ride”, som fikk kritikerroste, og tok sitt “endelige farvel” til Survivor-serien samme år. The Undertaker fortsatte å dukke opp utenfor ringen, sist på Netflix Escape The Undertaker-serien.

I denne pressemeldingen får vi vite at Hall of Fame vil bli presentert live etter SmackDown på American Airlines Center i Dallas 1. april. Andre påmeldinger for denne klassen i 2022 vil bli annonsert snart.

Hele bryting-nyhetsteamet sender gratulasjoner til The Undertaker for hans inkludering i WWE Hall of Fame og hans enestående bidrag til wrestlingens verden.

Bildekreditt: WWE